Листопад, 01 в 7:21

В Україні від сьогодні, 1 листопада, зросла вартість термінового оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Також збільшується ціна за оформлення проїзного документа біженця.

У постанові Кабінету міністрів йдеться, що вартість оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зміниться з 252 до 496 грн, а за сім днів – з 704 до 993 грн.

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Водночас ціна за оформлення та обмін проїзного документа біженця збільшиться з 226 до 452 грн, а посвідки на тимчасове проживання – з 352 до 452 грн.

Оформлення та обмін картки мігранта подорожчає зі 199 до 399 грн. Також оновлення стосуватимуться і звичайного паспорта, який посвідчує громадянство України.

Через шість місяців після скасування воєнного стану оформлення паспорта громадянина України (у формі ID-картки), не враховуючи оформлення паспорта громадянина України вперше, протягом 20 робочих днів збільшиться зі 126 до 248 грн, а закордонного паспорта – з 352 до 496 грн.