У рамках обміну з РФ додому повернулися 107 українських захисників

Листопад, 03 в 15:59

Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими, в рамках якого додому повернулися 107 наших захисників.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що вдалося звільнити з полону шістьох офіцерів, 101 рядового та сержанта.

– Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці, серед яких троє азовців. 74 бійців захищали Азовсталь, – повідомив Єрмак.

Він зазначив, що деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя та воювати за місто. Додому повернулося багато українських військових, поранених у боях.

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– Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя та Азовсталі, хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами.

Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії, а чимало українських бійців мають поранення ще з березня, наголосив глава Офісу президента.