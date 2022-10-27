Октябрь, 27 в 14:49

За время войны Россия неоднократно применяла против Украины тяжелое реактивное оружие.

Недавно стало известно, что во время теракта в оккупированной Еленовке (Донецкая область) российские захватчики применили термобарические реактивные гранаты Шмель. В результате погибли десятки украинских военных.

Что известно о термобарических реактивных гранатах Шмель, а также об их технических характеристиках — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Реактивный огнемет Шмель: что это

Это пехотный реактивный огнемет разового использования. Оружие советского производства предназначено для уничтожения позиций врага, автомобилей и солдат на открытых позициях и в помещении.

Шмель состоит из трех элементов:

контейнер — труба, на которой размещен пусковой механизм, прицел и ремень для переноски. Именно из контейнера осуществляется управление боеприпаса в направлении цели и выстрел.

— труба, на которой размещен пусковой механизм, прицел и ремень для переноски. Именно из контейнера осуществляется управление боеприпаса в направлении цели и выстрел. боеприпас заполнен термобарической, зажигательной или дымовой смесью с детонатором. Он и поражает цель.

заполнен термобарической, зажигательной или дымовой смесью с детонатором. Он и поражает цель. реактивный двигатель отделяется от боеприпаса в стволе. Он придает боеприпасу необходимую скорость и выталкивает его во время выстрела. При этом сам двигатель остается в стволе и только после выхода боеприпаса выбрасывается.

Интересно, что Шмель — это оружие одноразового использования, то есть перезарядить огнемет невозможно.

К недостаткам огнемета стоит отнести его немалый вес — 11 кг. Поскольку Шмель переносится солдатами, транспортировать его трудно, особенно в горной местности.

Кроме того, оружие невозможно применять ночью, в сумерках или тумане. Погодные условия (ветер, дождь, туман) также влияют на точность полета боеприпаса.

Поэтому в реальных боевых условиях удачно попасть в цель на расстоянии 200 м очень трудно.

Во время применения Шмеля не стоит:

разбирать его;

стрелять по целям, которые расположены ближе чем в 20 м;

стрелять из положения, когда позади близко расположена стена или другое препятствие.

Модификации

Огнемет Шмель имеет несколько модификаций:

РПВ-А — термобарический боеприпас, поражающий открытую живую силу противника, автомобильную технику, разрушающий укрытия. Может применяться в городах, горах или полях.

— термобарический боеприпас, поражающий открытую живую силу противника, автомобильную технику, разрушающий укрытия. Может применяться в городах, горах или полях. РПО-З — зажигательный боеприпас, создающий пожары в домах, сооружениях или складах ГСМ.

— зажигательный боеприпас, создающий пожары в домах, сооружениях или складах ГСМ. РПВ-Д — взрыв дымового боеприпаса создает дымовую завесу (до 90 м) на открытых местностях. Дым не проходит в течение 1,2-2 мин. В помещениях создает пожар.

— взрыв дымового боеприпаса создает дымовую завесу (до 90 м) на открытых местностях. Дым не проходит в течение 1,2-2 мин. В помещениях создает пожар. РПВ-КА — кумулятивно-термобарический боеприпас. Предназначен для поражения бронированных и прочно укрепленных целей. Заряд такого боеприпаса пробивает броню, а термобарический взрыв поражает людей.

— кумулятивно-термобарический боеприпас. Предназначен для поражения бронированных и прочно укрепленных целей. Заряд такого боеприпаса пробивает броню, а термобарический взрыв поражает людей. МРВ-А — небольшой вариант РПВ-А, который используют для боев в городе.

— небольшой вариант РПВ-А, который используют для боев в городе. РПВ ПДМ-А Шмель-М — обновленный вариант РПВ-А калибра 90 мм. Имеет меньший вес — 8,8 кг и увеличенную мощность.

— обновленный вариант РПВ-А калибра 90 мм. Имеет меньший вес — 8,8 кг и увеличенную мощность. МГК Бур — небольшой гранатометный комплекс калибра 62 мм.

#Ukraine: A Ukrainian soldier firing a captured modern Russian RPO PDM-A “Shmel-M” rocket-assisted flamethrower at Russian positions. Though it may look like the projectile falls few meters away, which is in fact a special liner which designed to increase the range of fire. pic.twitter.com/OiYSnYfKdI — ???????? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 7, 2022

Технические характеристики

Калибр — 93 мм

Прицельная дальность — 600 м

Эффективная дальность выстрела — 200 м

Максимальная дальность полета — 1 000 м

Скорость боеприпаса — 125 м/с

Масса огнемета — 11 кг

Боевая часть — 2,1 кг

Длина — 920 мм

За 30 секунд можно перевести Шмель в боевое положение.

Термобарическая реактивная граната, выпущенная из Шмеля на открытой местности, имеет площадь поражения от 50 м², а в помещении — до 80 м².

Где применялся огнемет Шмель

Советские подразделения применяли его в Афганистане во время борьбы с афганскими повстанцами.

По свидетельствам очевидцев, Шмель также использовали во время Первой и Второй чеченских войн. Тогда применяли модификацию шмеля РПВ-А. Это термобарический боеприпас, который может поражать открытую живую силу противника в городе, поле или в горах.

Также во время одно интервью и. о. председателя СБУ Василий Малюк отметил, что оккупанты применили Шмель во время теракта во временно оккупированной Еленовке. По его словам, следствие еще продолжается, однако спецслужба получила серьезные доказательства, в том числе и негласно.

Кроме того, важные показания дают бойцы полка Азов, которые находились в колонии в Еленовке и вернулись из российского плена.

Напоминаем, что в ночь на 29 июля россияне обстреляли колонию в Еленовке и убили 53 украинских военнопленных.