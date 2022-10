За время войны Россия неоднократно применяла против Украины тяжелое реактивное оружие.

Недавно стало известно, что во время теракта в оккупированной Еленовке (Донецкая область) российские захватчики применили термобарические реактивные гранаты Шмель. В результате погибли десятки украинских военных.

Что известно о термобарических реактивных гранатах Шмель, а также об их технических характеристиках — читайте в материале Фактов ICTV.

Это пехотный реактивный огнемет разового использования. Оружие советского производства предназначено для уничтожения позиций врага, автомобилей и солдат на открытых позициях и в помещении.

Шмель состоит из трех элементов:

Интересно, что Шмель — это оружие одноразового использования, то есть перезарядить огнемет невозможно.

К недостаткам огнемета стоит отнести его немалый вес — 11 кг. Поскольку Шмель переносится солдатами, транспортировать его трудно, особенно в горной местности.

Кроме того, оружие невозможно применять ночью, в сумерках или тумане. Погодные условия (ветер, дождь, туман) также влияют на точность полета боеприпаса.

Поэтому в реальных боевых условиях удачно попасть в цель на расстоянии 200 м очень трудно.

Во время применения Шмеля не стоит:

Огнемет Шмель имеет несколько модификаций:

#Ukraine: A Ukrainian soldier firing a captured modern Russian RPO PDM-A “Shmel-M” rocket-assisted flamethrower at Russian positions.

Though it may look like the projectile falls few meters away, which is in fact a special liner which designed to increase the range of fire. pic.twitter.com/OiYSnYfKdI

— ???????? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 7, 2022