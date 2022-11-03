Украинцы за 1,5 дня собрали деньги на 60 бронетранспортеров Spartan

Ноябрь, 03 в 19:26

Украинцы за полтора суток собрали необходимые деньги на закупку 60 бронетранспортеров Spartan, которые направят на нужды Вооруженных сил Украины.

Волонтеры Фонда Сергея Притулы собирали 200 млн грн на 50 бронетранспортеров Spartan. Однако украинцы прислали гораздо больше средств, поэтому на нужды ВСУ закупят 60 бронетранспортеров.

FV103 Spartan – гусеничный бронетранспортер армии Великобритании. Один броневик стоит от $100 тыс. Это одна из самых больших партий Spartan, которую должна получить Украина.

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Ранее 35 броневиков Украине передало британское правительство, а еще несколько единиц закупили волонтеры. Наши ВСУ получили их в июне.

Осенью плохая погода и мягкая земля усложняют боевые действия, поэтому Spartan оказались очень эффективными при контрнаступлении ВСУ в Харьковской области. Эти бронетранспортеры имеют высокую проходимость в условиях бездорожья, болота и неблагоприятных погодных условий.