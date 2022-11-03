Українці за 1,5 доби зібрали гроші на 60 бронетранспортерів Spartan

Листопад, 03 в 19:26

Українці за півтори доби зібрали необхідні гроші для закупівлі 60 бронетранспортерів Spartan, які спрямують на потреби Збройних сил України.

Волонтери Фонду Сергія Притули збирали 200 млн грн на 50 бронетранспортерів Spartan. Проте українці надіслали набагато більше коштів, тому на потреби ЗСУ закуплять 60 бронетранспортерів.

FV103 Spartan – гусеничний бронетранспортер армії Великої Британії. Один броньовик коштує від $100 тис. Це одна з найбільших партій Spartan, яку має отримати Україна.

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Раніше 35 броньовиків Україні передав британський уряд, а ще декілька одиниць закупили волонтери. Наші ЗСУ отримали їх у червні.

Восени погана погода та м’яка земля ускладнюють бойові дії, тому Spartan виявилися дуже ефективними під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині. У цих бронетранспортерів висока прохідність в умовах бездоріжжя, болота та несприятливих погодних умов.