Ноябрь, 04 в 16:41

По состоянию на пятницу, 4 ноября, около половины объектов на территории Украины подключены к теплоснабжению.

Об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Что касается прохождения отопительного сезона. Сегодня почти половина (45,6%) объектов по всей Украине подключена к теплу. Это школы, детсады, больницы, жилые дома, – отметил он.

По словам Шмыгаля, больше всего подключенных к теплу объектов в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях. А в Киеве сейчас отапливаются 78% зданий.

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Шмыгаль уточнил, что в подземных газохранилищах Украины сейчас накоплено 14,5 млрд кубов газа. Глава Кабмина заверил, что этого хватит для прохождения отопительного сезона, учитывая зарубежные поставки, на которые рассчитывает наша страна.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина готовится к любым сценариям, учитывая ракетный террор РФ. Происходит накопление оборудования для производства электроэнергии в случае чрезвычайных ситуаций. Наша страна уже получила от доноров 700 генераторов, а еще 900 будут доставлены в ближайшее время.

– Вчера провели координационное совещание со структурами ООН и USAID. Говорили о подготовке к зиме… Пройти стабильно отопительный сезон и обеспечить людей светом, водой и газом – это сейчас одна из наших главных задач, — добавил премьер.

Как ранее информировали в КГГА, этой зимой Киев может остаться на определенный период без отопления из-за атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Речь может идти о нескольких днях или даже неделях.

Тем временем в Кабмине предупредили о понижении температурного минимума в квартирах украинцев зимой. Минимально допустимое значение температуры будет составлять +16 градусов, а среднее – +18 градусов.

Источник: Telegram-канал Дениса Шмыгаля