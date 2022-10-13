Октябрь, 13 в 12:19

Украинцы с нетерпением ожидают начала отопительного сезона. С первыми холодами изрядно опустилась температура в домах, поэтому все граждане ожидают включения отопления.

Когда в Украине начнется отопительный сезон — далее в материале Фактов ICTV.

Отопление включат вовремя

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя — как только среднесуточная температура опустится ниже +8 градусов в течение трех дней.

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— Отопительный сезон начнется вовремя, без всяких переносов и изменений! Он начнется как и планировали: как только в течение трех дней среднесуточная температура будет ниже + 8 °C. Даже погода на нашей стороне, — подчеркнул Алексей Чернышов.

Также министр добавил, что сейчас уже в девяти регионах Украины начали подключать социальные учреждения к теплоснабжению. В частности, больницы и родильные дома.

— Что касается жилого фонда, то к концу октября 2022 года мы планируем начинать теплоснабжение в большинстве городов. Если будет холодно до того — отопительный сезон начнется раньше согласно температурных показателей, — отметил Чернышов.

Готовность к старту отопительного сезона

В конце сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что готовность Украины к отопительному сезону — 88%.

По его словам, главы почти 140 городов вместе с Минрегионом и Нафтогазом провели усиленную подготовку к зиме. Также были разработаны антикризисные планы каждой области.

По установленным правительством нормам температура в домах украинцев: