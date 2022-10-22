Октябрь, 22 в 15:59

Этой зимой Киев может остаться на некоторый период времени без отопления – на несколько дней или недель. Причиной могут стать атаки РФ на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщил в одном из интервью заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

В ответ на вопрос, насколько высока вероятность, что зимой в многоквартирных домах Киева несколько суток или недель не будет отопления, Пантелеев сообщил, что такой сценарий возможен.

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– Такая вероятность есть. Она связана не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с тем, что враг охотится за нашими инфраструктурными объектами, разрушает энергетические объекты. Мы должны это понимать, – подчеркнул он.

Пантелеев не стал прогнозировать, сколько в процентах составляет такая вероятность. Однако он заверил, что киевские власти готовятся к возможному исчезновению отопления.

Пантелеев также подтвердил, что сеть централизованного отопления столицы может выйти из строя при ударе российских ракет или дронов.

– Проблемы могут возникнуть там, где будут повреждения, где их спровоцируют. Система достаточно большая и инертная. Это более 3 тыс. км трубопровода и большое количество источников, – объяснил он.

По словам Пантелеева, примерно через полтора месяца Киев получит мобильные котельные. Их можно будет легко передвигать по городу, подвозить к тем объектам, которые будут нуждаться в обогреве.

Замглавы КГГА уточнил, что котельная работает по принципу электрогенератора, но производит не электричество, а тепло.

– Для больницы, роддома или какого-то другого дома. Выполняет ту же функцию, что и обычная котельная. Это может быть одна школа, если там придется разворачивать пункт обогрева, – заявил он.

Как известно, отопительный сезон в Киеве стартовал с 20 октября. Все здания, согласно технологическому графику, подключают к системе теплоснабжения.

Источник: Экономическая правда