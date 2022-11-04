Листопад, 04 в 16:41

Станом на п’ятницю, 4 листопада, майже половина об’єктів на території України підключена до теплопостачання.

Про це поінформував під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Щодо проходження опалювального сезону. Сьогодні майже половина (45,6%) об’єктів по всій Україні підключені до тепла. Це школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки, – зазначив він.

За словами Шмигаля, найбільше підключених до тепла об’єктів у Житомирській, Закарпатській та Харківській областях. А в Києві зараз опалюються 78% будівель.

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Шмигаль уточнив, що в підземних газосховищах України зараз накопичено 14,5 млрд кубів газу. Очільник Кабміну запевнив, що цього вистачить для проходження опалювального сезону, враховуючи зарубіжні поставки, на які розраховує наша країна.

Шмигаль наголосив, що Україна готується до будь-яких сценаріїв, враховуючи ракетний терор РФ. Відбувається накопичення обладнання для вироблення електроенергії в разі надзвичайних ситуацій. Наша країна вже отримала від донорів 700 генераторів, а ще 900 будуть доставлені найближчим часом

– Вчора провели координаційну нараду зі структурами ООН та USAID. Говорили про підготовку до зими… Пройти стабільно опалювальний сезон і забезпечити людей світлом, водою та газом — це зараз одне з наших головних завдань, – додав прем’єр.

Як раніше інформували в КМДА, цієї зими Київ може залишитися на певний період без опалення через атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Може йтися про кілька днів чи навіть тижнів.

Тим часом у Кабміні попередили про зниження температурного мінімуму в квартирах українців узимку. Мінімально допустиме значення температури становитиме +16 градусів, а середнє – +18 градусів.

Джерело: Telegram-канал Дениса Шмигаля