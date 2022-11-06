Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Осторожно – видимость 200-500 м: Киев накрыл густой туман

Валентина Летяк, редактор ленты
Осторожно – видимость 200-500 м: Киев накрыл густой туман
Фото: Depositphotos

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что густой туман в Киеве продержится конца суток 6 ноября.

Соответственно, видимость на дорогах очень ограничена – до 200-500 м, это I уровень опасности.

Потому водителям нужно быть очень внимательным.

Сейчас смотрят

В целом погода в Украине 6 ноября преимущественно облачная.

А в западных, Винницкой и большинстве северных областях местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Дневная температура будет достигать +4 +9, в юго-западной части – до +9 +14.

Читайте
До +15 градусов и первый снег: какой будет погода в ноябре

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка