Осторожно – видимость 200-500 м: Киев накрыл густой туман
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Синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что густой туман в Киеве продержится конца суток 6 ноября.
Соответственно, видимость на дорогах очень ограничена – до 200-500 м, это I уровень опасности.
Потому водителям нужно быть очень внимательным.
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В целом погода в Украине 6 ноября преимущественно облачная.
А в западных, Винницкой и большинстве северных областях местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков.
Дневная температура будет достигать +4 +9, в юго-западной части – до +9 +14.