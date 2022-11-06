Ноябрь, 06 в 11:08

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что густой туман в Киеве продержится конца суток 6 ноября.

Соответственно, видимость на дорогах очень ограничена – до 200-500 м, это I уровень опасности.

Потому водителям нужно быть очень внимательным.

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В целом погода в Украине 6 ноября преимущественно облачная.

А в западных, Винницкой и большинстве северных областях местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Дневная температура будет достигать +4 +9, в юго-западной части – до +9 +14.