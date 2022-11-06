Листопад, 06 в 11:08

Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що густий туман у Києві протримається кінця доби 6 листопада.

Відповідно, видимість на дорогах дуже обмежена – до 200-500 м, це I рівень небезпеки.

Тому водіям треба бути дуже уважними.

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Загалом погода в Україні 6 листопада переважно хмарна.

А у західних, у Вінницькій та більшості північних областях місцями невеликий дощ. На решті території без опадів.

Денна температура сягатиме +4 +9, у південно-західній частині – до +9 +14.