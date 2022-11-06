Обережно – видимість 200-500 м: Київ накрив густий туман
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Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що густий туман у Києві протримається кінця доби 6 листопада.
Відповідно, видимість на дорогах дуже обмежена – до 200-500 м, це I рівень небезпеки.
Тому водіям треба бути дуже уважними.
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Загалом погода в Україні 6 листопада переважно хмарна.
А у західних, у Вінницькій та більшості північних областях місцями невеликий дощ. На решті території без опадів.
Денна температура сягатиме +4 +9, у південно-західній частині – до +9 +14.