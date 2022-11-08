Ноябрь, 08 в 17:49

3 марта 2022 года был утвержден указ президента Владимира Зеленского о введении военного положения. В тот же день в Украине была объявлена всеобщая мобилизация.

Всеобщая мобилизация была введена на 90 дней, до 25 мая 2022 года, однако с тех пор она была несколько раз продлена.

До какого числа продолжена всеобщая мобилизация в Украине 2022 — далее в нашем материале.

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Всеобщая мобилизация 2022 — дата

С началом полномасштабной войны военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продолжали уже трижды:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года.

Сейчас всеобщая мобилизация в Украине продолжается до 21 ноября 2022 года. Такое решение поддержал парламент.

Кроме того, недавно Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о еще одном продолжении мобилизации и военного положения.

Соответствующие проекты зарегистрированы в парламенте. Их тексты пока что отсутствуют на сайте, также неизвестно, до какого числа будет продлена всеобщая мобилизация. Вероятно, она продлится до 19 февраля 2023 года.

Что предусматривает всеобщая мобилизация в Украине

Всеобщая мобилизация — это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.

Она касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, органов и сил Гражданской обороны, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.

Мобилизация проводится в течение 90 дней после ее объявления. В этот период мобилизации подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинский долг.

После ее объявления в государстве проводятся специальные мероприятия, в частности, призыв военнообязанных в ВСУ на военную службу.

При необходимости указанные лица призываются на военную службу командирами соответствующих воинских частей по распоряжению Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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