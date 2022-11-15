Бенкси подтвердил, что создал семь муралов в Украине, в том числе один на майдане в Киеве

Ноябрь, 15 в 12:53

Британский уличный художник Бенкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке. Об этом сообщает издание The Art Newspaper.

На прошлой неделе Бенкси подтвердил авторство рисунка на разрушенном здании в Бородянке. В Instagram он обнародовал изображение девочки, выполняющей гимнастическое упражнение, стоя на руках.

На другом мурале было изображение мужчины, похожего на российского диктатора Владимира Путина, которого бросает на пол во время поединка с дзюдо мальчик. Именно в этом виде спорта у Путина черный пояс.

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На другой работе на Майдане Независимости в Киеве изображены двое детей, которые используют металлический еж в качестве качелей.

Бэнкси подтвердил эти, а также еще четыре работы. Среди них: женщина в халате, у которой волосы в бигуди, стоит в противогазе и с огнетушителем; бородатый мужчина, принимающий ванну; и еще один рисунок, в котором Бенкси, похоже, дополнил чужой рисунок пениса, превратив его в ядерную боеголовку, загруженную в кузов бронированного грузовика.

Работы в Киеве и области — это первые публичные муралы Бенкси за более чем год, хотя это не первый случай, когда его работа связана с Украиной.

В марте репродукция одной из его известнейших антивоенных работ, CND Soldiers, была продана на аукционе, собрав $106 505 для детской больницы в Киеве. Оригинальный мурал впервые появился у здания парламента в Лондоне в 2003 году во время протестов против войны в Ираке.