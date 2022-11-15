Бенксі підтвердив, що створив сім муралів в Україні, зокрема один на Майдані у Києві

Листопад, 15 в 12:53

Британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема у Києві, Ірпені та Бородянці. Про це повідомляє видання The Art Newspaper.

Минулого тижня Бенксі підтвердив авторство малюнка на зруйнованому будинку в Бородянці. В Instagram він оприлюднив зображення дівчинки, яка виконує гімнастичну вправу, стоячи на руках.

На іншому муралі було зображення чоловіка, схожого на російського диктатора Володимира Путіна, якого кидає на підлогу під час поєдинку з дзюдо хлопчик. Саме у цьому виді спорту у Путіна є чорний пояс.

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На іншій роботі на Майдані Незалежності у Києві зображено двох дітей, які використовують металевий їжак як гойдалку.

Бенксі підтвердив ці, а також ще чотири свої роботи. Серед них: жінка в халаті, в якої волосся у бігуді, стоїть у протигазі та з вогнегасником; бородатий чоловік, що приймає ванну. І ще один малюнок, у якому Бенксі, схоже, доповнив чужий малюнок пеніса, перетворивши його на ядерну боєголовку, завантажену на кузов броньованої вантажівки.

Роботи у Києві та області — це перші публічні мурали Бенксі за понад рік, хоча це не перший випадок, коли його робота пов’язана з Україною.

У березні репродукція однієї з його найвідоміших антивоєнних робіт, CND Soldiers, була продана на аукціоні, зібравши $106 505 для дитячої лікарні в Києві. Оригінальний мурал вперше з’явився біля будівлі парламенту в Лондоні 2003 року, під час протестів проти війни в Іраку.