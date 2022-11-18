Кім: Відновлення водопостачання у Миколаєві – питання найближчих тижнів

Листопад, 18 в 14:26

Відновлення водопостачання Миколаєва залежить від того, коли енергетики повернуть світло на Херсонщину, а це можливо у найближчі тижні, заявив в ефірі телемарафону голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, дві з чотирьох пошкоджених ділянок вже відремонтували, але є ще заміновані, тому чекають на саперів.

– Повністю відновити водопостачання можливо після того, як буде струм на Херсонщині. Тому що підстанція підкачки на 3,5 мВт розташована на території Херсонської області. Там зараз немає живлення. Ми вже працюємо. Впевнений, що ми дамо воду, це питання найближчих тижнів, – наголосив Кім.

Голова ОВА сказав, що на відновлення електропостачання деокупованих територій (а це близько 20 тис. абонентів) також потрібен час, оскільки там знищено майже всю інфраструктуру.

Зараз дивляться

Миколаїв залишився без централізованого водопостачання ще у квітні, коли було пошкоджено водогін Дніпро – Миколаїв. У травні його частково відновили. Проте поки подається лише технічна вода.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 268-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.