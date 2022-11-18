Удары РФ по Украине и почти 10 млн украинцев без света: что происходит на 268-й день войны (онлайн)
Окружной суд Гааги признал виновными трех из четырех обвиняемых в причастности к катастрофе малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года. Их приговорили к пожизненному заключению. Одного — оправдали. Кроме того, суд установил, что атака была осуществлена именно ракетой российского производства из комплекса Бук, который был завезен на оккупированную территорию Украины из России.
В ответ на запрос властей Украины, к месту падения ракеты в польском Пшевудуве допустили украинских экспертов, которые уже прибыли в Польшу.
Из-под завалов жилого дома в Вилянске Запорожской области, уничтоженного российским обстрелом в ночь на 17 ноября, достали тела 7 погибших. Спасательные работы продолжаются, под завалами могут быть еще люди.
В результате российского ракетного удара по Днепру, который произошел утром, 23 человека получили ранения. 15 из них госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии.
Российская армия осуществила массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО Укргаздобыча на востоке Украины, сообщили в Нафтогазе.