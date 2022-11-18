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В освобожденном Херсоне очевидцы рассказали, что российские военные во время оккупации города содержали их более месяца в помещениях, называемых “камерами пыток”.

– На третьем этаже избивали мужчин. Когда человека пытают током, вы это слышите. Это какой-то странный звук. Мужчины кричали от боли, – рассказала местная жительница Анжела.

Женщину, которая была журналисткой телемарафона, удерживали в одном из участков полиции. Там она провела 31 день с четырьмя другими женщинами после того, как в июне ее схватили российские военные.

Именно тогда вооруженные люди вошли домой к Анжеле, разлучили ее с мужем, одели ей на голову мешок и посадили в автобус.

Анжела спокойно рассказывает о психологических пытках, которые длились более месяца. Она часто видела, как тела, завернутые в полиэтиленовые пакеты, увозили после того, как “допросы заходили слишком далеко”.

– Есть некоторые триггеры. Когда они открывали ворота, они издавали какой-то специфический звук. Это означало, что на допрос прибыло больше людей, – говорит журналист.

Она рассказывает, что не могла заснуть, потому что постоянно горел свет. После освобождения Анжела обнаружила, что не может ложиться спать в темноте. Она не знала, что ее партнера также удерживают в отделении.

69-летний Александр Максименко жил в одной комнате с 15 другими мужчинами, которых, по его словам, безжалостно избивали и пытали, некоторых — током.

— Это ужасно. Один парень, которого привели в камеру после допроса, вернулся с черным языком. Он был настолько распухшим, что не мог вернуться в рот, – говорит Александр.

Тогда он поделился с сокамерниками обезболивающим. Температура часто достигала 40 градусов, и их заставляли учить гимн России.

– Один мужчина был в таких синяках, что почти полностью посинел с головы до ног. Ему понадобилось восемь дней, чтобы подняться, — говорит он.

Следователи утверждают, что для освобождения заключенных часто заставляли признаться в том, что они сотрудничают с украинскими властями. Александр должен был выступить на российском государственном телевидении.

ВВС