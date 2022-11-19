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Факты / Україна / Общество

В ДТЭК просят украинцев рассмотреть возможность выезда из страны на время

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Київ вночі
Фото: Unsplash

Украинцам советуют рассмотреть возможность выезда из страны, чтобы снизить нагрузку на энергосети страны.

Об этом в интервью BBC заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

– Если они смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы, – сказал он.

Российские атаки повредили почти половину энергосистемы Украины, из-за чего миллионы людей остаются без света из-за запланированных и экстренных отключений.

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Тимченко говорит, что энергосистема становится менее надежной с каждой российской атакой, а снижение потребления электроэнергии является ключевым для ее функционирования.

Правительство призвало людей ограничить использование бытовой техники, например духовок и стиральных машин.

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Гендиректор ДТЭК объяснил, что поврежденная энергетическая система все еще не в состоянии производить достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить текущие потребности, поэтому любой способ сокращения потребления, включая выезд из страны, следует рассматривать как помощь Украине выиграть войну против России.

— Если потреблять меньше, то госпитали, где есть раненые бойцы, будут иметь гарантированное электроснабжение. Этим можно объяснить, что, потребляя меньше или выезжая, они также вносят свой вклад, — добавил Тимченко.

Ранее на этой неделе спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что удары стали “следствием” отказа Украины вести переговоры с Россией.

В МИД Украины отреагировали на слова пресс-секретаря российского диктатора и заявили, что так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования.

Источник: BBC
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