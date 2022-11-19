У ДТЕК просять українців розглянути можливість виїзду з країни на деякий час

Листопад, 19 в 16:01

Українцям радять розглянути можливість виїзду з країни, щоб зменшити навантаження на енергомережі країни.

Про це в інтерв’ю BBC заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

— Якщо вони зможуть знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи, — сказав він.

Російські атаки пошкодили майже половину енергосистеми України, через що мільйони людей залишаються без світла через заплановані та екстрені відключення.

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Тимченко каже, що енергосистема стає менш надійною з кожною російською атакою, а зниження споживання електроенергії є ключовим для її функціонування.

Уряд закликав людей обмежити використання побутової техніки, наприклад духовок і пральних машин.

Гендиректор ДТЕК пояснив, що пошкоджена енергетична система все ще не в змозі виробляти достатньо електроенергії, щоб задовольнити поточні потреби, тому будь-який спосіб скорочення споживання, зокрема виїзд з країни, варто розглядати як допомогу Україні виграти війну проти Росії.

— Якщо споживати менше, то шпиталі, де є поранені бійці, матимуть гарантоване електропостачання. Цим можна пояснити, що споживаючи менше або виїжджаючи, вони також роблять свій внесок, — додав Тимченко.

Раніше цього тижня речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що удари стали “наслідком” відмови України вести переговори з Росією.

У МЗС України відреагували на слова речника російського диктатора та заявили, що так само поводять себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги.