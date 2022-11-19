Ноябрь, 19 в 12:59

Правоохранители Государственного бюро расследований (ГБР) в освобожденном Херсоне обнаружили списки коллаборантов среди местных полицейских.

Сотрудникам ГБР удалось найти журнал Поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области с полными списками адресов, телефонов, званий и позывных коллаборантов.

Что касается позывных, то предатели выбрали такие: Дукалис, Кобра, Джокер, Киллер, Купец, Мать, Вано.

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Кстати, Вано – бывший сотрудник ГУ Нацполиции в Херсонской области, которому заочно уже сообщили о подозрении в государственной измене. Он совместно с представителями оккупационных властей и военными РФ участвовал в обысках у сотрудников полиции и изъятии имеющегося у них огнестрельного оружия и боеприпасов.

За свою преданную службу врагу получил звание майора и должность заместителя начальника отдела управления.

– Ему даже выдали грамоту с двуглавой курицей за высокие результаты работы. Эта награда была посвящена 104-й годовщине создания уголовного розыска РФ, — рассказали в ГБР.

Готовится заочное уведомление о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины и ч. 7 ст. 111) всем фигурантам.

Санкции предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы и конфискации имущества.

Ранее сообщалось, что в Херсоне и области до сих пор опасно из-за российских мин, взрывоопасных предметов и артиллерийских снарядов. Также есть проблемы с энергообеспечением, связью и водоснабжением. Поэтому жителям Херсонской области стоит возвращаться домой только после соответствующего объявления ОВА.