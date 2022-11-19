Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

В освобожденном Херсоне ДБР обнаружило полный список полицейских-коллаборантов

Марта Бондаренко, редактор ленты
ДБР херсон
Фото: ГБР

Правоохранители Государственного бюро расследований (ГБР) в освобожденном Херсоне обнаружили списки коллаборантов среди местных полицейских.

Сотрудникам ГБР удалось найти журнал Поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области с полными списками адресов, телефонов, званий и позывных коллаборантов.

Что касается позывных, то предатели выбрали такие: Дукалис, Кобра, Джокер, Киллер, Купец, Мать, Вано.

Сейчас смотрят

Кстати, Вано – бывший сотрудник ГУ Нацполиции в Херсонской области, которому заочно уже сообщили о подозрении в государственной измене. Он совместно с представителями оккупационных властей и военными РФ участвовал в обысках у сотрудников полиции и изъятии имеющегося у них огнестрельного оружия и боеприпасов.

За свою преданную службу врагу получил звание майора и должность заместителя начальника отдела управления.

– Ему даже выдали грамоту с двуглавой курицей за высокие результаты работы. Эта награда была посвящена 104-й годовщине создания уголовного розыска РФ, — рассказали в ГБР.

ДБР ДБР ДБР

Готовится заочное уведомление о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины и ч. 7 ст. 111) всем фигурантам.

Санкции предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы и конфискации имущества.

Ранее сообщалось, что в Херсоне и области до сих пор опасно из-за российских мин, взрывоопасных предметов и артиллерийских снарядов. Также есть проблемы с энергообеспечением, связью и водоснабжением. Поэтому жителям Херсонской области стоит возвращаться домой только после соответствующего объявления ОВА.

Читайте
Прикладывали электрический провод к гениталиям: в Херсоне оккупанты превратили СИЗО в пыточную

Источник: ГБР
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка