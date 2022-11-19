Листопад, 19 в 12:59

Правоохоронці Державного бюро розслідувань (ДБР) у звільненому Херсоні виявили списки колаборантів серед місцевих поліціянтів.

Співробітникам ДБР вдалося знайти журнал Поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области із повними списками адрес, телефонів, звань та позивних колаборантів.

Щодо позивних, то зрадники обрали собі такі: Дукаліс, Кобра, Джокер, Кілер, Купець, Мать, Вано.

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До речі, Вано – це колишній співробітник ГУ Нацполіції в Херсонській області, якому заочно вже повідомили про підозру у державній зраді. Він спільно з представниками окупаційної влади та військовими РФ брав участь в обшуках у співробітників поліції та вилученні наявної у них вогнепальної зброї та боєприпасів.

За свою віддану службу ворогу отримав звання майора та посаду заступника начальника відділу управління.

– Йому навіть видали грамоту з двоголовою куркою за високі результати роботи. Ця нагорода була присвячена 104-ій річниці створення карного розшуку РФ, – розповіли у ДБР.

Готується заочне повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України та ч. 7 ст. 111) усім фігурантам.

Санкції статті передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні та області досі небезпечно через російські міни, вибухонебезпечні предмети та артилерійські снаряди. Також є проблеми з енергозабезпеченням, зв’язком та водопостачанням. Тому жителям Херсонщини варто повертатися додому лише після відповідного оголошення ОВА.