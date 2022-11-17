Прикладывали электрический провод к гениталиям: в Херсоне оккупанты превратили СИЗО в пыточную

В освобожденном Херсоне еще продолжаются стабилизационные мероприятия, работают взрывотехники. Но следственные действия уже начаты в изоляторе временного содержания, который оккупанты превратили в пыточную. Также правоохранители расследуют трагедии и в других местах, где россияне убивали херсонцев.

О пытках и издевательствах оккупантов — рассказали сами херсонцы.

– На Пасху ездил на велосипеде: стоят – стою. Закурить есть — нет, получи прикладом, — рассказывает житель Херсона Евгений.

Мужчина показывает шрам на голове от российского приклада. Мужчина во время оккупации волонтерил, доставлял мамам с младенцами молоко, возил лекарства пенсионерам. В августе россияне за фотографию вражеской техники в телефоне Евгения задержали. Так он попал в пыточную и увидел страшные зверства россиян.

— Там ад, мне мало досталось, немного только так помяли, а вот ребят пытали там страшно. Соседа моего по камере 2,5 часа — электропровод к половому органу и 2,5 часа он кричал, а пыточная была как раз над нами. Я в жизни не слышал, чтобы люди кричали, — вспоминает Евгений.

Пыточную оккупанты обустроили в изоляторе временного содержания. За все время оккупации это было одним из самых страшных мест для херсонцев.

— Женю держали, соседа у нас, били-пытали, а потом они как убегали, так уже его выпустили, — говорит жительница Херсона Людмила.

Убегая, оккупанты во дворе в гаражах бросили награбленные стиральные машинки и унитазы. В настоящее время взрывотехники еще продолжают обследовать все помещения. В камерах, где иногда находилось около десятка человек, еще остались личные вещи. Есть и одиночные камеры.

— Если посмотреть на стул, к которому привязывают, то видишь, когда там лежит металлическая труба, которой крутили руки, или лежит противогаз, который надевали на голову и не давали человеку дышать, то понятно, что это бесчеловечные пытки, — сообщает прокурор Херсонской области Владимир Калюга.

В марте в этих стенах был и Максим Негров. Мужчина – бывший военнослужащий и участник боевых действий. В подвале был почти три недели. Говорит, свою камеру никогда не забудет.

– 11 ноября мы с группой Рух опору подняли флаг на здании горсовета, а уже 12-го я не смог сюда не приехать. Да, я сразу узнал, потому что, понимаете, ты находишься здесь круглосуточно и когда тебя не допрашивают, ты знаешь каждый сантиметр этого помещения. Здесь убили и замучили очень много людей, – говорит житель Херсона Максим Негров.

В Херсоне правоохранители уже начали следственные действия на местах преступлений оккупантов. Вот в этом парке россияне расстреляли 17 бойцов терробороны, которые с коктейлями молотова в руках пытались остановить оккупантов на подступах к городу.

— Никто никого не предупреждал, предупредительных выстрелов не производил, при малейшем сопротивлении сразу открывали огонь на поражение, — говорит заместитель начальника ГУ Нацполиции в Херсонской области Николай Вербицкий.

17 героев местный священник похоронил в братской могиле. Уже со временем тела погибших передали родственникам на перезахоронение. И это не единственное место преступления российских оккупантов в Херсоне.

– Две аллеи у нас есть, более 50 могил, там есть вопросы, кто там похоронен, поэтому следствие только начинает работу в этом направлении, – добавляет Вербицкий.

В целом на освобожденной Хероснщине уже известно о четырех застенках — говорят правоохранители. Там устанавливают потерпевших и свидетелей трагедий, а также количество людей, которых россияне вывезли на оккупированную территорию.

Фото: скрин с видео

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