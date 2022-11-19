З російського полону повернулись троє морських піхотинців

До України із російського полону вдалося повернути трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України.

Про це повідомляє пресцентр ВМС ЗС України.

Звільненим воїнам надали першочергову медична та психологічну допомогу.

Командування Морських сил наголошує, що своїх воїнів Україна не полишає.

– Військово-Морські сили України вкотре доводить, що лозунг своїх не полишаємо для нас не просто слова. Командування ВМС України та морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону, – йдеться у заяві.