Отключение света 21 ноября: ограничения применят по всей Украине

Ноябрь, 20 в 20:31

В понедельник, 21 ноября, плановые отключения света будут применены во всех регионах Украины с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщает Укрэнерго.

В компании уточнили, что в течение выходных дней удалось смягчить ограничение потребления, несмотря на резкое похолодание. Между тем, в понедельник, 21 ноября, дополнительные отключения света также не прогнозируются.

Сейчас смотрят

– Мы продолжаем делать все возможное для возвращения света в ваши дома, – говорится в сообщении от Укрэнерго.

Отдельно отмечается, что графики почасовых отключений составляют и применяют облэнерго, их перечень можно увидеть по ссылке.

Компания подчеркнула, что не отключает конкретные дома, улицы или города, предоставляя облэнерго только объемы (мегаты), на которые нужно уменьшить потребление.