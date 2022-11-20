Отключение света 21 ноября: ограничения применят по всей Украине
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В понедельник, 21 ноября, плановые отключения света будут применены во всех регионах Украины с 00:00 до 24:00.
Об этом сообщает Укрэнерго.
В компании уточнили, что в течение выходных дней удалось смягчить ограничение потребления, несмотря на резкое похолодание. Между тем, в понедельник, 21 ноября, дополнительные отключения света также не прогнозируются.
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– Мы продолжаем делать все возможное для возвращения света в ваши дома, – говорится в сообщении от Укрэнерго.
Отдельно отмечается, что графики почасовых отключений составляют и применяют облэнерго, их перечень можно увидеть по ссылке.
Компания подчеркнула, что не отключает конкретные дома, улицы или города, предоставляя облэнерго только объемы (мегаты), на которые нужно уменьшить потребление.