Відключення світла 21 листопада: обмеження застосують по всій Україні

Листопад, 20 в 20:31

В понеділок, 21 листопада, планові відключення світла будуть застосовані у всіх регіонах України з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє Укренерго.

У компанії уточнили, що протягом вихідних днів вдалось дещо пом’якшити обмеження споживання, незважаючи на різке похолодання. Тим часом в понеділок, 21 листопада, додаткові відключення світла також не прогнозуються.

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– Ми продовжуємо робити все можливе для повернення світла у ваші домівки, – сказано в повідомленні від Укренерго.

Окремо зазначається, що графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго, їх перелік можна побачити за посиланням.

Компанія підкреслила, що не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, надаючи обленерго тільки обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.