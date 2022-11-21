Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Обстрел Херсона и взрывы под Мелитополем: что происходит на 271 сутки войны (онлайн)

Обстрел Херсона и взрывы под Мелитополем: что происходит на 271 сутки войны (онлайн)

На Запорожье ВСУ ударили по скоплению оккупантов и уничтожили колонну техники, сообщает Генштаб ВСУ.

В Луганской области российские военные инсценировали сдачу в плен и открыли огонь по бойцам Вооруженных Сил Украины.

Россия применила более 4,7 тыс. ракет по Украине за 270 дней войны, утверждает президент Владимир Зеленский.

В Украине не прогнозируется газовый блекаут, несмотря на массовые ракетные удары армии Российской Федерации.

Подстрекательство к геноциду в разгаре: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал запретить пропагандистские каналы РФ.

По меньшей мере 5 млн украинцев потеряли работу из-за войны, говорится в отчете Минэкономики.

Германия передала Украине средства защиты от ударных дронов-камикадзе, обогреватели и боеприпасы, а Франция – зенитные системы Crotale.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:35 - 21 ноября

В Министерстве обороны Украины сделали заявление, комментируя прогнозы военных экспертов о “паузе в боевых действиях”, которая может возникнуть из-за снежной зимы.

— Люди, которые сейчас говорят о возможной “паузе в боевых действиях” из-за морозов зимой, наверняка никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма, — отмечает Минобороны Украины в Twitter.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:27 - 21 ноября

В пгт Шевченково Купянского района россияне снова обстреляли жилой дом. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

– Под завалами могут быть люди. На месте происшествия работают ГСЧС, – написал он в Telegram.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:04 - 21 ноября

В Мелитопольском районе Запорожской области прогремела серия мощных взрывов, сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

— Громко в Мелитопольском районе. Известно о трех мощных взрывах на севере от Мелитополя — в районе временно оккупированного поселка Веселое вблизи железнодорожной станции. Подробности уточняем, – отмечает мэр.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка