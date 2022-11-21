Обстрел Херсона и взрывы под Мелитополем: что происходит на 271 сутки войны (онлайн)

На Запорожье ВСУ ударили по скоплению оккупантов и уничтожили колонну техники, сообщает Генштаб ВСУ.

В Луганской области российские военные инсценировали сдачу в плен и открыли огонь по бойцам Вооруженных Сил Украины.

Россия применила более 4,7 тыс. ракет по Украине за 270 дней войны, утверждает президент Владимир Зеленский.

В Украине не прогнозируется газовый блекаут, несмотря на массовые ракетные удары армии Российской Федерации.

Подстрекательство к геноциду в разгаре: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал запретить пропагандистские каналы РФ.

По меньшей мере 5 млн украинцев потеряли работу из-за войны, говорится в отчете Минэкономики.

Германия передала Украине средства защиты от ударных дронов-камикадзе, обогреватели и боеприпасы, а Франция – зенитные системы Crotale.