Ноябрь, 21 в 0:01
Обстрел Херсона и взрывы под Мелитополем: что происходит на 271 сутки войны (онлайн)
На Запорожье
ВСУ ударили по скоплению оккупантов и уничтожили колонну техники, сообщает Генштаб ВСУ.
В Луганской области российские военные
инсценировали сдачу в плен и открыли огонь по бойцам Вооруженных Сил Украины.
Россия применила
более 4,7 тыс. ракет по Украине за 270 дней войны, утверждает президент Владимир Зеленский.
В Украине не прогнозируется
газовый блекаут, несмотря на массовые ракетные удары армии Российской Федерации.
Подстрекательство к
геноциду в разгаре: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал запретить пропагандистские каналы РФ.
По меньшей мере
5 млн украинцев потеряли работу из-за войны, говорится в отчете Минэкономики.
Германия
передала Украине средства защиты от ударных дронов-камикадзе, обогреватели и боеприпасы, а Франция – зенитные системы Crotale.
С начала
С конца
Прямая трансляция
0 новых сообщений
00:35
-
21 ноября
В Министерстве обороны Украины сделали заявление, комментируя прогнозы военных экспертов о
“паузе в боевых действиях”, которая может возникнуть из-за снежной зимы.
— Люди, которые сейчас говорят о возможной “паузе в боевых действиях” из-за морозов зимой, наверняка никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма, — отмечает Минобороны Украины в Twitter.
00:27
-
21 ноября
В пгт Шевченково Купянского района
россияне снова обстреляли жилой дом. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
– Под завалами могут быть люди. На месте происшествия работают ГСЧС, – написал он в Telegram.
00:04
-
21 ноября
В Мелитопольском районе Запорожской области прогремела серия мощных взрывов, сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
— Громко в Мелитопольском районе. Известно о трех мощных взрывах на севере от Мелитополя — в районе временно оккупированного поселка Веселое вблизи железнодорожной станции. Подробности уточняем, – отмечает мэр.