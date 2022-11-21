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Протягом цьогорічного сезону українці можуть не стикнутися з блекаутом (аварією, внаслідок якої стається масове відключення всіх споживачів від електроенергії).

Про це повідомив глава Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, після блекауту енергетики починають одразу відновлювати об’єкти критичної інфраструктури.