Обстріл Херсона та вибухи під Мелітополем: що відбувається на 271 добу війни (онлайн)
На Запоріжжі ЗСУ вдарили по скупченню окупантів та знищили колону техніки, повідомляє Генштаб ЗСУ.
У Луганській області російські військові інсценували здачу в полон і відкрили вогонь по бійцях Збройних сил України.
Росія застосувала понад 4,7 тис. ракет по Україні за 270 днів війни, стверджує президент Володимир Зеленський.
В Україні не прогнозується газовий блекаут, попри масові ракетні удари армії Російської Федерації.
Підбурювання до геноциду у розпалі: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав заборонити пропагандистські канали РФ.
Щонайменше 5 млн українців втратили роботу через війну, йдеться у звіті Мінекономіки.
Німеччина передала Україні засоби захисту від ударних дронів-камікадзе, обігрівачі та боєприпаси, а Франція – зенітні системи Crotale.