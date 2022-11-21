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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Обстріл Херсона та вибухи під Мелітополем: що відбувається на 271 добу війни (онлайн)

Обстріл Херсона та вибухи під Мелітополем: що відбувається на 271 добу війни (онлайн)

На Запоріжжі ЗСУ вдарили по скупченню окупантів та знищили колону техніки, повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Луганській області російські військові інсценували здачу в полон і відкрили вогонь по бійцях Збройних сил України.

Росія застосувала понад 4,7 тис. ракет по Україні за 270 днів війни, стверджує президент Володимир Зеленський.

В Україні не прогнозується газовий блекаут, попри масові ракетні удари армії Російської Федерації.

Підбурювання до геноциду у розпалі: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав заборонити пропагандистські канали РФ.

Щонайменше 5 млн українців втратили роботу через війну, йдеться у звіті Мінекономіки.

Німеччина передала Україні засоби захисту від ударних дронів-камікадзе, обігрівачі та боєприпаси, а Франція – зенітні системи Crotale.

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00:37 - 21 листопада

Протягом цьогорічного сезону українці можуть не стикнутися з блекаутом (аварією, внаслідок якої стається масове відключення всіх споживачів від електроенергії).

Про це повідомив глава Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, після блекауту енергетики починають одразу відновлювати об’єкти критичної інфраструктури.

– Блекаут — це не кінець світу. Це повне або значне погашення енергосистеми, після якого одразу починається її відновлення, – запевняє Кудрицький.

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Фото: Unsplash

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00:35 - 21 листопада

У Міністерстві оборони України зробили заяву, коментуючи прогнози військових експертів про “паузу в бойових діях”, яка може виникнути через сніжну зиму.

– Люди, які зараз говорять про можливу “паузу в бойових діях” через морози взимку, напевно ніколи не засмагали в січні на південному березі Криму, – зазначає Міноборони України у Twitter.

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00:27 - 21 листопада

У смт Шевченкове Куп’янського району росіяни знову обстріляли житловий будинок. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Під завалами можуть бути люди. На місці події працюють ДСНС, – написав він у Telegram.

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00:04 - 21 листопада

У Мелітопольському районі Запорізької області прогриміла серія потужних вибухів, повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

– Гучно у Мелітопольському районі. Відомо про три потужних вибухи на півночі від Мелітополя – в районі тимчасово окупованого селища Веселе поблизу залізничної станції. Подробиці уточнюємо, – зазначає мер.

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