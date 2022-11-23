Листопад, 23 в 18:19

Російська армія здійснила масований ракетний обстріл на всій території України. Через атаки російських загарбників знеструмлено більшість областей, майже вся Україна залишилися без світла та водопостачання.

Всі атомні електростанції, більша частина ТЕС та ГЕС України були частково знеструмлені внаслідок сьогоднішніх обстрілів, повідомляє Міненерго.

Зокрема, енергоблоки Південноукраїнської, Рівненської, Хмельницької та Запорізької АЕС повністю відключені, повідомляє Енергоатом.

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Сили протиповітряної оборони збили 51 із 70 крилатих ракет та п’ять ударних дронів-камікадзе, зазначають у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Ракетний обстріл України – що відомо

У Київській області зафіксовано влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Тривають екстрені відключення електроенергії, водопостачання призупинене по всьому місту.

Відомо про трьох загиблих, серед яких 17-річна дівчина, ще 11 киян поранені, зазначає мер столиці Віталій Кличко. За його словами, на Київ летіла 31 ворожа ракета, а силам протиповітряної оборони вдалося збити 21 ціль.

Внаслідок обстрілу Києва змінили графік роботи громадського транспорту, зазначають у КМВА. Через пошкодження енергосистеми потяги метро курсуватимуть з інтервалом близько 10 хвилин. Цей графік працюватиме до стабілізації ситуації зі світлом.

У Львівській області є два ракетні удари по електропідстанції, внаслідок чого регіон повністю знеструмлений, можливі перебої із водопостачанням.

У Черкаській області знеструмлено значну частину міст і сіл. Застосовано спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії, повідомляють місцеві жителі.

В Одеській області українці поки залишаються без світла та водопостачання. Через ракетні удари по об’єктах енергоструктури у місті зупинився електротранспорт, а також не працює телефонна лінія 101.

У Харківській області зупинилася робота метро та електротранспорту, а місто Харків повністю знеструмлено.

У Миколаївській області через зниження частоти в мережі аварійне відключення по регіону. Зупинено роботу енергоблоків Південноукраїнської атомної електростанції. Наразі послівно вмикають критичну інфраструктуру, зазначає глава ОВА Віталій Кім.

У Кіровоградській області зафіксовано прильоти по енергетичному об’єкту, внаслідок чого люди залишилися без електропостачання.

У Чернігівській області відбулося знеструмлення через прицільні ракетні удари російської армії по об’єктах енергетики.

У Полтавській області зафіксовано приліт у Кременчуцькому районі. Проте наразі ще не відомо, які там наслідки.

У Дніпропетровській області, яка і без того постійно потерпає від ударів окупантів, запроваджено аварійні відключення, є перебої з водопостачанням.

У Житомирській області внаслідок ракетних влучань пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

У Хмельницькій області не працює АЕС, а на території регіону люди залишаються без електропостачання після ракетних ударів.

У Рівненській області схожа ситуація – українці без світла після ракетних ударів, а на АЕС триває аварійна зупинка енергоблоків.