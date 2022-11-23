Ноябрь, 23 в 17:26

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к России и заявил, что ракетные обстрелы украинских городов не приблизят воплощение желания РФ сесть за стол переговоров.

— Диктуем по слогам. Ни ракеты. Нет ваши Shahed. Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Лишь единственное желание — уничтожать рашистского урода. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны, – написал он.

Напоминаем, сегодня оккупанты осуществили массированную ракетную атаку по Украине. Вследствие попаданий в большинстве городов начались перебои со светом и водоснабжением.

В Киеве и Киевской области было несколько взрывов. По словам мэра Кличко, зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.

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Также есть попадание в 5-этажный жилой дом в Вышгороде. В настоящее время, по данным КМВА, в Киеве три человека погибли и шесть пострадали. По данным мэра столицы Виталия Кличко, девять человек пострадали, о погибших мэр не сообщает.

В левобережных районах столицы перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также взрывы слышали в Виннице, на Львовщине, в Кременчуге, на Днепропетровщине.