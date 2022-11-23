Ракетні обстріли України не наблизять втілення бажання РФ сісти за стіл переговорів – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до Росії та заявив, що ракетні обстріли українських міст не наблизять втілення бажання РФ сісти за стіл переговорів.
– Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші Shahed. Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання – нищити рашистську потвору. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони, – написав він.
Нагадуємо, сьогодні окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Внаслідок влучань у більшості міст почались перебої зі світлом та водопостачанням.
У Києві та на Київщині було кілька вибухів. За словами мера Кличка, зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури.
Також є влучання у 5-поверховий житловий будинок у Вишгороді. На цей час, за даними КМВА, в Києві три людини загинуло та шість постраждало. За даними мера столиці Віталія Кличка, дев’ятеро людей постраждали, про загиблих мер не повідомляє.
У лівобережних районах столиці перебої з водопостачанням та електроенергією. Також вибухи чули у Вінниці, на Львівщині, в Кременчуці, на Дніпропетровщині.