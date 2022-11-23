Листопад, 23 в 17:26

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до Росії та заявив, що ракетні обстріли українських міст не наблизять втілення бажання РФ сісти за стіл переговорів.

– Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші Shahed. Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання – нищити рашистську потвору. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони, – написав він.

Нагадуємо, сьогодні окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Внаслідок влучань у більшості міст почались перебої зі світлом та водопостачанням.

У Києві та на Київщині було кілька вибухів. За словами мера Кличка, зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури.

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Також є влучання у 5-поверховий житловий будинок у Вишгороді. На цей час, за даними КМВА, в Києві три людини загинуло та шість постраждало. За даними мера столиці Віталія Кличка, дев’ятеро людей постраждали, про загиблих мер не повідомляє.

У лівобережних районах столиці перебої з водопостачанням та електроенергією. Також вибухи чули у Вінниці, на Львівщині, в Кременчуці, на Дніпропетровщині.