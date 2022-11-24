Приватбанк та Ощадбанк збільшили ліміти на зняття готівки у банкоматах для карток всіх банків

Листопад, 24 в 16:18

Приватбанк з 23 листопада встановив єдині ліміти на зняття готівки в банкоматах для своїх клієнтів та карток інших українських банків на рівні 20 тис. грн.

Цю суму можна отримати за одну операцію і повторити її через три години.

Зараз дивляться

На відповідний крок пішли і в Ощадбанку через кризову ситуацію в енергетиці, яка спричинила підвищений попит на готівку та тимчасові проблеми із функціонуванням банкоматних мереж на певних територіях.

Тож, Ощадбанк дозволив своїм клієнтам і клієнтам інших банків знімати готівку у банкоматній мережі в обсязі 50 тис. грн на добу.

Джерело: Приватбанк, Ощадбанк