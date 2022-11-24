Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Приватбанк та Ощадбанк збільшили ліміти на зняття готівки у банкоматах для карток всіх банків

Валентина Летяк, редакторка стрічки
приватбанк банкомат
Фото: Depositphotos

Приватбанк з 23 листопада встановив єдині ліміти на зняття готівки в банкоматах для своїх клієнтів та карток інших українських банків на рівні 20 тис. грн.

Цю суму можна отримати за одну операцію і повторити її через три години.

Зараз дивляться

На відповідний крок пішли і в Ощадбанку через кризову ситуацію в енергетиці, яка спричинила підвищений попит на готівку та тимчасові проблеми із функціонуванням банкоматних мереж на певних територіях.

Тож, Ощадбанк дозволив своїм клієнтам і клієнтам інших банків знімати готівку у банкоматній мережі в обсязі 50 тис. грн на добу.

Читайте
Готівковий євро знову здорожчав: курс валют в Україні 24 листопада

Джерело: Приватбанк, Ощадбанк

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка