Совместная борьба с дезинформацией: Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания и ЦПД подписали меморандум

Ноябрь, 28 в 13:38

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и Центр противодействия дезинформации при СНБО будут совместно бороться с распространением дезинформации и пропаганды, деструктивными информационными влияниями и кампаниями.

На днях глава Нацсовета Ольга Герасимьюк и и. о. руководителя ЦПИ Андрей Шаповалов подписали меморандум о сотрудничестве.

По словам Герасимьюка, в украинском законодательстве до сих пор нет даже термина дезинформации, хотя с этим явлением страна сталкивается не первый год. Поэтому пришло время для определения государственной политики в этом вопросе.

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– Наша общая задача – создать в нашем государстве мощную политику защиты в этой сфере и, я думаю, не только защиты, но и наступления также, – отметила она.

Следующим шагом после подписания меморандума станут консультации, в том числе с участием международных экспертов.

В каких вопросах будут взаимодействовать два органа:

выявление и изучение реальных и прогнозируемых угроз информационной безопасности Украины;

содействие взаимодействию государства и институтов гражданского общества относительно противодействия деструктивным воздействиям и кампаниям;

анализ опыта других государств и международных организаций по противодействию дезинформации и подготовка предложений по его использованию в Украине;

организация и участие в информационно-просветительских мероприятиях (семинарах, учебных курсах и других мероприятиях по вопросам свободы слова, медиаграмотности, критического мышления, информационной гигиены, информационной и кибербезопасности), а также деятельности всех видов СМИ.

Фото: Нацрада