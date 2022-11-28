Спільна боротьба з дезінформацією: Нацрада з питань ТБ та радіомовлення і ЦПД підписали меморандум

Листопад, 28 в 13:38

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення і Центр протидії дезінформації при РНБО спільно боротимуться з поширенням дезінформації та пропаганди, деструктивними інформаційними впливами і кампаніями.

Днями голова Нацради Ольга Герасим’юк і в. о. керівника ЦПД Андрій Шаповалов підписали меморандум про співпрацю.

За словами Герасим’юк, в українському законодавстві досі немає навіть терміну дезінформація, хоча з цим явищем країна стикається не перший рік. Тому настав час для визначення державної політики в цьому питанні.

Зараз дивляться

– Наше спільне завдання – створити в нашій державі потужну політику захисту у цій сфері і, я думаю, не лише захисту, але й наступу також, – зауважила вона.

Наступним кроком після підписання меморандуму стануть консультації, зокрема за участі міжнародних експертів.

В яким питаннях взаємодіятимуть два органи:

виявлення та вивчення реальних і прогнозованих загроз інформаційній безпеці України;

сприяння взаємодії держави та інституцій громадянського суспільства щодо протидії деструктивним впливам і кампаніям;

аналіз досвіду інших держав і міжнародних організацій з протидії дезінформації та підготовка пропозицій щодо його використання в Україні;

організація та участь в інформаційно-просвітницьких заходах (семінарах, навчальних курсах та інших заходах із питань, що стосуються свободи слова, медіаграмотності, критичного мислення, інформаційної гігієни, інформаційної та кібербезпеки), а також діяльності всіх видів ЗМІ.

Фото: Нацрада