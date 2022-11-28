Ноябрь, 28 в 12:30

Украинцы, которые недавно стали родителями, должны прописать малыша. По закону мама и папа обязаны это сделать в течение 3 месяцев со дня рождения ребенка.

А что делать тем украинцам, которые стали ВПЛ или остаются под временной оккупацией врага? Факты ICTV узнавали, как прописать ребенка, если его родители зарегистрированы на временно оккупированной территории.

С началом полномасштабной войны в Украине изменился порядок предоставления услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в частности, речь идет и о полной экстерриториальности. Простыми словами, больше нет привязки к месту жительства родителей или месту рождения ребенка.

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Сегодня государственная регистрация рождения ребенка проводится любым органом государственной регистрации актов гражданского состояния по обращению одного или двух родителей, кого-то из родственников, друзей или другого доверенного лица.

Как прописать ребенка, родившегося на ВОТ

Сложность зарегистрировать малыша, родившегося на временно оккупированной территории, заключаются в том, что органы государственной регистрации Украины не имеют возможности работать под оккупацией.

Если малыш все же был зарегистрирован на временно оккупированной территории, то родители могут обратиться в суд на подконтрольной Украине территории по упрощенной процедуре и без уплаты судебного сбора.

Рождение ребенка зарегистрируют по обращению:

одного или двух родителей;

кого-то из родственников, друзей;

другого доверенного лица.

В частности, обратиться можно в органы местного самоуправления (исполнительных комитетов сельских, поселковых, городских советов).

— Независимо от того, родится ребенок на оккупированной или неоккупированной территории, малыша ставят на регистрацию. Это делают однозначно всегда и везде, не только в Украине, но и в других странах, где идут боевые действия. То есть рождение и смерть человека — это два юридических факта, которые устанавливаются беспрекословно, и с этим никогда не возникает никаких вопросов. После освобождения оккупированных территорий, могут быть заменены определенные документы, однако факт рождения ребенка остается фактом, — отмечает адвокат Иван Либерман.

Либерман добавляет, что родителям не обязательно выезжать на подконтрольную Украине территорию, чтобы зарегистрировать ребенка. Однако если мама и папа так сделают, в дальнейшем это значительно облегчит все процедуры.

— Если ребенок родился, однако нет возможности установить точный день, время и место его рождения, или малыша подбросили, тогда в суд в отдельном производстве подается гражданское дело об установлении юридического факта рождения ребенка, — добавляет адвокат.

Однако прописать новорожденного на временно оккупированной территории (Донецкая, Луганская области, Автономная Республика Крым и г. Севастополь) невозможно.

Что касается территорий, которые находятся под оккупацией с 24 февраля, то их органы местного самоуправления переместились на подконтрольную территорию, поэтому рекомендуется узнавать об их местонахождении и возможности регистрации ребенка через их контакты на официальных сайтах или через военно-гражданские администрации.

Как прописать ребенка родителям-ВПЛ, которые зарегистрированы на ВОТ

В Минреинтеграции объясняют, что местом проживания ребенка до 10 лет является место регистрации его родителей. Поэтому прописать его можно только по адресу отца или матери. При этом согласие собственника или других лиц, проживающих в таком жилье, не нужно.

— Если родители зарегистрированы на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской областей, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, прописать новорожденного ребенка вместе с ними не удастся, — отмечают в Минреинтеграции.

Однако родители, выехавшие с временно оккупированной территории, могут задекларировать свое новое место жительства без снятия с регистрации предыдущего. И уже после этого прописать ребенка.

Если жилье, где проживают ВПЛ, есть в Реестре недвижимости и не является объектом ипотеки или доверительной собственности, задекларировать место жительства можно через портал Дія в разделе Смена места жительства:

Перейдите по ссылке и нажмите кнопку Получить услугу. Авторизуйтесь в системе. Заполните онлайн-форму декларации для получения услуги. Подпишите декларацию электронной подписью.

Заявку на регистрацию места жительства можно подать:

по адресу недвижимости, которая находится в вашей собственности;

по адресу жилья, принадлежащего другому человеку, при условии его предварительного согласия.

В случае, если вы хотите прописаться в жилье, которое снимаете, то владелец жилья получает через приложение Дія соответствующее уведомление и может утвердить вашу регистрацию цифровой подписью.

После того как родители-ВПО изменят свое место регистрации, они могут прописать там ребенка. Для этого нужно обратиться в исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов и подать пакет документов: