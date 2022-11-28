Листопад, 28 в 12:30

Українці, які нещодавно стали батьками, повинні прописати малюка. За законом мама й тато зобов’язані це зробити протягом 3 місяців із дня народження дитини.

А що робити тим українцям, які стали ВПО чи залишаються під тимчасовою окупацією ворога? Факти ICTV дізнавалися, як прописати дитину, якщо її батьки зареєстровані на тимчасово окупованій території.

Із початком повномасштабної війни в Україні змінився порядок надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зокрема, йдеться й про повну екстериторіальність. Простими словами, більше немає прив’язки до місця проживання батьків чи місця народження дитини.

Зараз дивляться

Сьогодні державна реєстрація народження дитини проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням одного чи двох батьків, когось із родичів, друзів чи іншої довіреної особи.

Як прописати дитину, яка народилася під окупацією

Складнощі зареєструвати малюка, який народився на тимчасово окупованій території, полягають у тому, що органи державної реєстрації України втратили можливість там працювати.

Якщо малюка все ж було зареєстровано на тимчасово окупованій території, то батьки можуть звернутися до суду на підконтрольній Україні території в спрощеній процедурі та без сплати судового збору.

Народження дитини зареєструють за зверненням:

одного чи двох батьків;

когось із родичів, друзів;

іншої довіреної особи.

Зокрема, звернутися можна до органів місцевого самоврядування (виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад).

– Незалежно від того, народиться дитина на окупованій чи неокупованій території, малюка ставлять на реєстрацію. Це роблять однозначно завжди і всюди, не лише в Україні, а й в інших країнах, де тривають бойові дії. Тобто народження та смерть людини – це два юридичні факти, які встановлюються беззаперечно, і з цим ніколи не виникає жодних питань. Після звільнення окупованих територій, можуть бути замінені певні документи, однак факт народження дитини залишається фактом, – зазначає адвокат Іван Ліберман.

Ліберман додає, що батькам не обовʼязково виїжджати на підконтрольну Україні територію, щоби зареєструвати дитину. Проте, якщо мама та тато так зроблять, в подальшому це значно полегшить усі процедури.

– Якщо дитина народилася, проте неможливо встановити точний день, час та місце її народження, або малюка підкинули, до суду в окремому проваджені подається цивільна справа про встановлення юридичного факту народження дитини, – додає адвокат.

Проте прописати новонародженого на тимчасово окупованій території (Донецька, Луганська області, Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) неможливо.

Стосовно територій, які перебувають під окупацією з 24 лютого, то їхні органи місцевого самоврядування перемістилися на підконтрольну територію, тож радимо дізнаватися про їх місцезнаходження та можливість реєстрації дитини через їхні контакти на офіційних сайтах або через військово-цивільні адміністрації.

Як прописати дитину батькам-ВПО, які зареєстровані на ТОТ

У Мінреінтеграції пояснюють, що місцем проживання дитини до 10 років є місце реєстрації її батьків. Тож прописати її можна лише за адресою батька або матері. Водночас згода власника чи інших осіб, які проживають у такому житлі, не потрібна.

– Однак якщо батьки зареєстровані на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, прописати новонароджену дитину разом із ними не вдасться, – зазначають у Мінреінтеграції.

Проте батьки, які виїхали з тимчасово окупованої території, можуть задекларувати своє нове місце проживання без зняття з реєстрації в попередньому. І вже після цього прописати дитину.

Якщо житло, де проживають ВПО, є у Реєстрі нерухомості та не є об’єктом іпотеки або довірчої власності, задекларувати місце проживання можна через портал Дія у розділі Зміна місця проживання:

Перейдіть за посиланням та натисніть кнопку Отримати послугу. Авторизуйтесь у системі. Заповніть онлайн-форму декларації для отримання послуги. Підпишіть декларацію електронним підписом.

Заявку на реєстрацію місця проживання можна подати:

за адресою нерухомості, яка перебуває у вашій власності;

за адресою майна, яке належить іншій людині, за умови її попередньої згоди.

У разі, якщо ви хочете прописатися у житлі, яке винаймаєте, то власник житла отримує через застосунок Дія відповідне сповіщення і може затвердити вашу реєстрацію цифровим підписом.

Після того як батьки-ВПО змінять своє місце реєстрації, вони можуть прописати там дитину. Для цього потрібно звернутися до виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад та подати пакет документів: