Ничего грешного, если праздновать дважды: митрополит ПЦУ о Рождестве

Декабрь, 06 в 0:08

Митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины (ПЦУ) Александр Драбинко сообщил, что церковь может праздновать Рождество по обоим календарям – Новоюлианскому и Григорианскому.

По словам Драбинко, сейчас сложно сказать, сколько церквей будут проводить праздничные службы 25 декабря, или 6 января. Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона Единые новости.

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– Статистика будет известна позже, но смотря на ту активность в интернете, как обсуждается этот вопрос, мы можем сказать, что большинство все-таки придерживаются старого стиля, и он традиционный для каждого из нас. Хотя кто был в Европе, тот, конечно, проникся этими традициями. Я думаю, что если отпразднуем дважды – ничего грешного в этом не будет, – отмечает он.

Священнослужитель объяснил, что делать в случае, если в одной общине часть людей хочет отметить Рождество 25 декабря, а другая часть – 6 января.