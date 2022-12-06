Ничего грешного, если праздновать дважды: митрополит ПЦУ о Рождестве
Митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины (ПЦУ) Александр Драбинко сообщил, что церковь может праздновать Рождество по обоим календарям – Новоюлианскому и Григорианскому.
По словам Драбинко, сейчас сложно сказать, сколько церквей будут проводить праздничные службы 25 декабря, или 6 января. Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона Единые новости.
– Статистика будет известна позже, но смотря на ту активность в интернете, как обсуждается этот вопрос, мы можем сказать, что большинство все-таки придерживаются старого стиля, и он традиционный для каждого из нас. Хотя кто был в Европе, тот, конечно, проникся этими традициями. Я думаю, что если отпразднуем дважды – ничего грешного в этом не будет, – отмечает он.
Священнослужитель объяснил, что делать в случае, если в одной общине часть людей хочет отметить Рождество 25 декабря, а другая часть – 6 января.
– Знаете, молитвы лишней не бывает. Если говорить по-богословски, то мы Рождество Христово отмечаем по каждой божественной литургии, которую завершаем, то есть 365 раз в год. Мы вспоминаем Евангельские события, в которых упоминается и Рождество, и Воскресение, и Голгофа, и Вошествие Господа на небесах, – рассказал митрополит.