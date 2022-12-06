Нічого грішного, якщо святкувати двічі: митрополит ПЦУ про Різдво

Грудень, 06 в 0:08

Митрополит Переяславський та Вишнівський Православної церкви України (ПЦУ) Олександр Драбинко повідомив, що церква може святкувати Різдво за обома календарями – Новоюліанським та Григоріанським.

За словами Драбинка, наразі складно сказати, скільки церков будуть проводити святкові служби 25 грудня, або 6 січня. Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

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– Статистика буде відома пізніше, але дивлячись на ту активність в інтернеті, як обговорюється це питання, ми можемо сказати, що більшість все-таки дотримуються старого стилю, і воно традиційно для кожного з нас. Хоча хто був в Європі, той, звісно, перейнявся тими традиціями. Я думаю, що якщо відсвяткуємо двічі – нічого грішного в цьому не буде, – зазначає він.

Священнослужитель пояснив, що робити у разі, якщо в одній громаді частина людей хоче відзначити Різдво 25 грудня, а інша частина – 6 січня.