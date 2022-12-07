Кличко допускает сценарий “апокалипсиса” в Киеве, но просит не паниковать

Декабрь, 07 в 20:31

Мэр Киева Виталий Кличко допускает сценарий “апокалипсиса”, если Россия продолжит атаковать критические объекты инфраструктуры. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

Он подчеркнул, что в настоящее время нет необходимости эвакуировать местных жителей, хотя они должны быть готовы к подобному.

— Киев может остаться без света, воды и тепла. Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры, — сказал мэр.

Кличко добавил, что сейчас делается все возможное, чтобы подобного не произошло.

Сейчас смотрят

Городские власти столицы подготовили около 500 Пунктов несокрушимости. Но, как говорит Кличко, для 3 млн города – это ничто.

По его словам, если будет отсутствовать электроснабжение, а наружная температура будет низкой, тогда придется сливать воду из построек, чтобы не нарушить водопроводную систему.

Городской глава Киева в очередной раз призвал подготовить экстренные запасы пищи и воды, а также иметь наготове одежду и документы в случае быстрого отъезда. Однако Кличко успокоил, что пока нет нужды в эвакуации, поскольку дефицит электроэнергии в городе составляет всего 20%, а условия остаются стабильными.