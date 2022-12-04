Декабрь, 04 в 0:43

В Киеве пункты обогрева не могут работать круглосуточно, поскольку во время войны существует комендантский час. Единственный случай, когда доступ к пунктам обогрева может быть круглосуточный доступ, это если в столице будет чрезвычайная ситуация с отоплением или другими коммуникациями.

Об этом в интервью телеканалу Киев сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Его спросили, почему некоторые столичные пункты обогрева не работают 24 часа в сутки.

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— Круглосуточно пункт обогрева должен работать? Ночью? У меня тогда вопрос — ночью у нас существует комендантский час. Моя задача предоставить все сервисы, которые в Киеве находятся, и мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы предоставить тепло, свет, водоснабжение. Это является для нас ключевым приоритетом, — сказал мэр Киева.

Он добавил, что пункты обогрева могут работать круглосуточно, когда в городе чрезвычайная ситуация. По его словам, нет смысла держать людей в пунктах обогрева, когда в городе работает свет и тепло.

— Или мы комендантский час отменяем, или… Я дал задание, чтобы эти пункты работали до 21:00, чтобы дать возможность тем людям, которые там работают, доехать домой. Если будет чрезвычайная ситуация — тогда эти пункты будут работать круглосуточно, — сказал Виталий Кличко.

Ранее мэр Киева заявил, что не исключает ситуации, когда из-за атаки РФ на инфраструктуру столицы придется слить воду из системы отопления, из-за чего до весны в домах не будет отопления.

Фото: Віталій Кличко