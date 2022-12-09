Декабрь, 09 в 17:48

Из-за продолжительных отключений электроэнергии украинцы начали массово использовать генераторы. Сегодня увидеть их можно на каждом шагу. Генераторы устанавливают рядом с продуктовыми лавками, магазинами, салонами красоты и частными домами.

При покупке и установке генератора не все заботятся о безопасности и соблюдают правила, за нарушение которых могут взимать немалые штрафы.

Факты ICTV узнавали, за что владельцы генераторов могут заплатить штраф и какие правила нельзя нарушать.

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Штраф за генератор

Не всем известно, что эксплуатация генераторов на предприятиях требует оформления специальной документации, а на хранение горючего для работы генератора нужно получить соответствующую лицензию.

За нарушение этих правил предусмотрены колоссальные финансовые взыскания в размере 500 тыс. грн.

– Откровенно, я еще не встречал случаев, когда люди обращаются за выпиской штрафа за генератор. Однако теоретически это возможно. Могут выписывать штрафы за незаконное хранение горючего в жилых помещениях, а также за размещение генераторов в жилых помещениях, потому что это нарушает жилищный кодекс. Поскольку в этом кодексе не предусмотрена возможность установки устройств, выделяющих угарный газ, — говорит адвокат и юрист Ростислав Кравец.

Что касается установки генераторов в жилых помещениях, Кравец не советует этого делать.

— Угарный газ, который выделяют генераторы, смертельно опасен. Соответственно, он может навредить здоровью владельцев или их соседей. Если в дальнейшем кто-то сильно пострадает или умрет, это уже будет уголовная ответственность, — добавляет адвокат.

Эксперт считает, что ввиду ситуации в Украине и проблем с электроснабжением никого штрафовать не должны.

— Недавно народный депутат Украины Даниил Гетманцев анонсировал изменения в законодательство, которые освободят хозяйствующие субъекты от ответственности за хранение горючего без лицензии. Поскольку на сам генератор лицензия не нужна, она понадобится только для хранения горючего, штрафовать украинцев не будут, — поясняет Кравец.

Эксперт отмечает, что лицензия необходима и для продажи электроэнергии. Например, если человек купил генератор и продает соседям эту энергию (для зарядки телефонов или других устройств), такое лицо должно иметь лицензию. В противном случае тоже может быть штраф.

— Я думаю, что ввиду ситуации, в которой оказалась Украина, за это переживать не нужно. Кроме того, Гетманцев тоже подтвердил, что не будут штрафовать. Но соответствующие изменения в законодательство еще не внесены, – добавляет юрист.

Кому не нужна лицензия и разрешение

Пока изменения в законодательство не внесены, украинцев могут оштрафовать за отсутствие лицензии на хранение горючего.

Однако денежные взыскания не грозят предприятиям и организациям, которые полностью обеспечиваются из государственного или местного бюджета. Это распространяется на предприятия и организации системы государственного резерва.

Штрафы не будут выписываться и предприятиям, которые занимаются газо- и нефтедобычей и сохраняют топливо для собственных нужд. Не требуется лицензия и тем, кто хранит горючее исключительно в потребительской таре объемом до 5 л.

Кроме того, очень важно, чтобы при использовании генераторов украинцы не нарушали правила безопасности. В частности, эти устройства не рекомендуется устанавливать в помещениях или на балконе.

Что касается хранения горючего, держать его нужно на расстоянии не менее 10 метров от генератора. Кроме того, категорически не рекомендовано держать канистры в подвалах или в подсобных помещениях.

Чтобы не получить штраф: что нельзя делать