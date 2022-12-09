Грудень, 09 в 17:48

Через тривалі відключення електроенергії українці почали масово використовувати генератори. Сьогодні побачити їх можна на кожному кроці. Генератори встановлюють поруч з продуктовими магазинами, крамницями, салонами краси та приватними будинками.

Під час купівлі та встановлення генератора не всі дбають про безпеку та дотримуються правил, за порушення яких можуть стягувати чималі штрафи.

Факти ICTV дізнавались, за що власники генераторів можуть заплатити штраф та які правила не можна порушувати.

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Штраф за генератор

Не всім відомо, що експлуатація генераторів на підприємствах вимагає оформлення спеціальної документації, а на зберігання пального для роботи генератора потрібно отримати відповідну ліцензію.

За порушення цих правил передбачені колосальні фінансові стягнення у розмірі 500 тис. грн.

– Відверто, я ще не зустрічав випадків, коли люди звертаються за випискою штрафу за генератор. Проте теоретично – це можливо. Можуть виписувати штрафи за незаконне зберігання пального в житлових приміщеннях, а також за розміщення генераторів у житлових приміщеннях, тому що це порушує житловий кодекс. Оскільки у цьому кодексі не передбачена можливість встановлення пристроїв, які виділяють чадний газ, – зауважує адвокат та юрист Ростислав Кравець.

Що стосується встановлення генераторів у житлових приміщеннях, Кравець не радить цього робити.

– Чадний газ, який виділяють генератори, є смертельно небезпечним. Відповідно, він може зашкодити здоровʼю власників чи сусідів. Якщо надалі хтось сильно постраждає чи помре, це вже буде кримінальна відповідальність, – додає адвокат.

Експерт вважає, що з огляду на ситуацію в Україні та проблеми з електропостачанням, нікого штрафувати не повинні.

– Нещодавно народний депутат України Данило Гетманцев анонсував зміни до законодавства, які звільнять суб’єктів господарювання від відповідальності за зберігання пального без ліцензії. Оскільки на сам генератор ліцензія не потрібна, вона знадобиться лише для зберігання пального, то штрафувати українців не будуть, – пояснює Кравець.

Експерт зазначає, що ліцензія потрібна і для продажу електроенергії. Наприклад, якщо людина купила генератор та продає сусідам цю енергію (для зарядки телефонів чи інших пристроїв), така особа повинна мати ліцензію. В іншому випадку теж можливий штраф.

– Я думаю, що з огляду на ситуацію, в якій опинилась Україна, цим перейматись не потрібно. Крім того, Гетманцев теж підтвердив, що не будуть штрафувати. Але відповідні зміни до законодавства ще не внесені, – констатує юрист.

Кому не потрібна ліцензія та дозвіл

Поки зміни до законодавства не внесені, українців можуть оштрафувати за відсутність ліцензії на зберігання пального.

Проте грошові стягнення не загрожують підприємствам та організаціям, які повністю забезпечуються з державного чи місцевого бюджету. Також це розповсюджується на підприємства й організації системи державного резерву.

Штрафи не виписуватимуть підприємствам, які займаються газо- та нафтовидобуванням і зберігають паливо для власних потреб. Не потрібна ліцензія і тим, хто зберігає пальне виключно у споживчій тарі місткістю до 5 л.

Крім того, дуже важливо, аби при використанні генераторів українці не порушували правила безпеки. Зокрема, ці пристрої не рекомендовано встановлювати у приміщеннях чи на балконі.

Що стосується зберігання пального, тримати його потрібно щонайменше за 10 метрів від генератора. Крім того, категорично не рекомендовано тримати каністри в підвалах чи у підсобних приміщеннях.

Щоб не отримати штраф: що не можна робити