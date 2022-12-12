МЗС України радить громадянам утриматися від поїздок до Сербії та Косова

Грудень, 12 в 7:37

Через загострення відносин між Белградом та Приштиною МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідування цього регіону Західних Балкан.

Окрім того, українцям, які зараз там перебувають, дипломатичне відомство радить уникати місць масового скупчення людей.

Якщо нашим громадянам потрібна допомога, вони можуть звертатися на цілодобову гарячу лінію посольства України в Сербії: +38163 111 31 85, або писати на електронну адресу: emb_rs@mfa.gov.ua.

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У разі надзвичайної ситуації можна також звертатися на гарячу лінію МЗС України: +38 044 238 15 88.

На півночі Косова 10 грудня розпочалася нова ескалація за участю сербів. Причиною стало затримання колишнього співробітника косовської поліції сербського походження Деяна Пантіча.

Серби почали встановлювати барикади, перекрили дороги вантажівками, щоб не дати вивезти Пантіча до столиці частково визнаної держави – Приштини.

Наступного дня прем’єр-міністр Косова Альбін Курті закликав місію НАТО усунути всі барикади, оскільки вони порушують право на вільне пересування, і скликав засідання Ради національної безпеки.