В енергосистемі значний дефіцит, у деяких областях аварійні відключення – Укренерго
Снігопади, обледеніння та сильний вітер ускладнюють ситуацію в енергосистемі України, станом на ранок 15 грудня зберігається значний дефіцит електроенергії, повідомляють в Укренерго.
Окрім того, Росія завдала артилерійського удару по одному з деокупованих районів на сході країни – пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.
Енергетики зможуть розпочати відновлювальні роботи, коли дозволять наші військові.
– Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. На жаль, вже зранку в деяких областях вони перевищені та застосовані аварійні відключення, – кажуть в енергокомпанії.
Станом на 15 грудня у Київській та Дніпропетровській областях тривають екстрені відключення світла, коли ж у частині Херсонської області та місті Одеса діють аварійні знеструмлення.
Де та коли не буде світла 15 грудня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.