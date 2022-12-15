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Факти / Україна / Суспільство

В енергосистемі значний дефіцит, у деяких областях аварійні відключення – Укренерго

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Світло електроенергія
Фото: Pexels

Снігопади, обледеніння та сильний вітер ускладнюють ситуацію в енергосистемі України, станом на ранок 15 грудня зберігається значний дефіцит електроенергії, повідомляють в Укренерго.

Окрім того, Росія завдала артилерійського удару по одному з деокупованих районів на сході країни – пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики зможуть розпочати відновлювальні роботи, коли дозволять наші військові.

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– Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. На жаль, вже зранку в деяких областях вони перевищені та застосовані аварійні відключення, – кажуть в енергокомпанії.

Станом на 15 грудня у Київській та Дніпропетровській областях тривають екстрені відключення світла, коли ж у частині Херсонської області та місті Одеса діють аварійні знеструмлення.

Де та коли не буде світла 15 грудня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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