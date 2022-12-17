Декабрь, 17 в 15:58

Окопы, которые оккупанты нарыли во временно оккупированном Крыму, “точно не помогут России, а полуостров вернется под контроль Киева”.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии Крым.Реалии.

— Я могу сказать: они (окопы, – Ред.) им (россиянам, – Ред.) точно не помогут. Крым будет возвращен и возвращен обязательно – таким образом, каким решит наше военно-политическое руководство. Если нужно будет за Крым воевать, мы будем воевать за Крым, и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой, – заявил Данилов.

Что касается граждан РФ, приехавших жить на полуостров после его оккупации, Данилов заявил, что “они легко приехали и легко уедут”.

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– Это наша земля. Они должны жить по нашим законам. Если они заняли помещение, в котором жили наши граждане, то как это, что они не должны его освободить? Украденное никогда не приносит счастье. Не нужно красть, – добавил Данилов.

Недавно ГУР Минобороны сообщило, что армия РФ в оккупированном Крыму пытается укрепить береговую линию, потому что боится высадки украинского десанта. Так, вдоль берега близ села Молочное (Сакский район) оккупанты обустраивают сеть минных заграждений, окопов и траншей.