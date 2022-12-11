Претензии по Крыму могут превратить войну между Украиной и РФ в многолетний конфликт – WP

Декабрь, 11 в 11:35

Непреклонность претензий на Крым иллюстрирует неразрешимость конфликта между Украиной и Россией, поэтому сложно представить, что борьба за полуостров разрешится без дальнейшего кровопролития, пишет издание The Washington Post.

– Надежда Украины на возвращение Крыма долгое время казалась надуманной фантазией, но недавние победы Киева на полях сражений и ошибки Москвы внезапно сделали ее правдоподобной — возможно, опасной, – отмечает автор публикации.

Владимир Зеленский настаивает на том, что только возвращение Крыма завершит войну и будет означать восстановление истинного мира.

А для российского диктатора Владимира Путина “аннексия Крыма стала опорой его наследия, которое рухнет, если он потеряет полуостров”, поэтому он дал понять, что любые попытки Киева вернуть себе Крым “перейдут красную черту, которую он не потерпит”.

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В то же время некоторые официальные лица на Западе надеются, что соглашение по Крыму может стать основой для дипломатического прекращения войны. Но Украина отвергает такие идеи, как опасные, отмечает издание.

– Отказ любой из сторон отступить угрожает превратить войну в многолетний конфликт, очень похожий на территориальное противостояние в секторе Газа или Нагорном Карабахе, – предполагают в The Washington Post.

Доцент украинистики Кембриджского университета Рори Финнин считает, что компромисс маловероятен.