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Факти / Україна / Суспільство

Вони їм точно не допоможуть: Данілов про вириті росіянами окопи у Криму

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Окопи, які окупанти нарили в тимчасово окупованому Криму, “точно не допоможуть Росії, а півострів повернеться під контроль Києва”.

Про це заявив секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов в коментарі Крим.Реалії.

— Я можу сказати: вони (окопи, – Ред.) їм (росіянам, – Ред.) точно не допоможуть. Крим буде повернутий і повернутий обов’язково – у той спосіб, яким вирішить наше військово-політичне керівництво.

Якщо потрібно буде за Крим воювати, ми за Крим воюватимемо, і ні в кого питати не будемо. Це наша земля, і вона має бути повернена додому, – заявив Данілов.

Щодо громадян РФ, які приїхали жити на півострів після його окупації, Данілов заявив, що “вони легко приїхали та легко поїдуть”.

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— Це наша земля. Вони мають жити за нашими законами. Якщо вони зайняли приміщення, де жили наші громадяни, як це, що вони не повинні його звільнити? Вкрадене ніколи не приносить щастя. Не треба красти, – додав Данілов.

Нещодавно ГУР Міноборони повідомило, що армія РФ в окупованому Криму намагається укріпити берегову лінію, бо боїться висадки українського десанту. Так, вздовж берега поблизу села Молочне (Сакський район) окупанти облаштовують мережу мінних загороджень, окопів та траншей.

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Джерело: Крим. Реалії
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