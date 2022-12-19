Пакунок малюка 2023: как оформить компенсацию онлайн
В Украине предусмотрена помощь для новоиспеченных родителей и их новорожденных малышей. Такая помощь называется Пакунок малюка.
Как получить Пакунок малюка и оформить заявку на денежную компенсацию за него онлайн — далее в материале Фактов ICTV.
Пакунок малюка: что предполагает и как получить
Каждая украинская семья, в которой родился ребенок, получает от государства Пакунок малюка.
В таком наборе есть самые необходимые вещи для младенцев и их мам, в том числе одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрац, развивающий коврик и игрушки, средства для ухода и гигиены.
Получить пакунок можно в роддоме или, если его нет в наличии при выписке новорожденного, в управлении соцзащиты по месту жительства или пребывания заявителя.
Однако родители могут отказаться от пакунка и получить за него деньги. С 1 июля 2022 года – это 6 603 грн. Пока неизвестно, будет ли повышаться сумма за Пакунок малюка в 2023 году.
Чтобы получить средства на карту, нужно обратиться в отделение Приватбанка, где вам откроют отдельный счет и оформят специальную социальную карту.
Во время военного положения (плюс один месяц после его завершения) правительство разрешило использовать эти средства на любые нужды, а не только на товары для детей.
Как заказать Пакунок малюка или компенсацию за него онлайн
Сделать это можно с помощью услуги єМалятко, которую могут заказать только родители, которые еще не получили свидетельство о рождении ребенка.
После оформления свидетельства можно будет подать заявления на различные государственные услуги для новорожденных, в том числе и на компенсацию за Пакунок малюка.
Воспользоваться данной услугой могут только те родители, которые не получили набор в роддоме или в центре социальной защиты населения.
Для этого нужно заполнить заявку на сервисе Дія:
- перейдите по ссылке на услугу єМалятко и авторизуйтесь;
- проверьте данные о себе и нажмите Далее;
- укажите сведения об отце ребенка (если заявление подает мама);
- укажите сведения о ребенке — укажите номер медицинского взноса;
- в сооттветствии с подсказками на экране заполните данные.
После заполнения формы вам нужно выбрать дополнительные услуги, которые вы хотите заказать (в данном случае Пакунок малюка).
Заявление о госрегистрации рождения будет автоматически направлено в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) по адресу роддома.
Как только свидетельство о рождении будет готово, вы получите письмо на электронную почту. Забрать свидетельство в отделе ГРАГС может тот из родителей, кто подписал заявление.
Если заказана доставка свидетельства почтой, получить документ сможет только один из родителей ребенка.
Сообщения о результате каждой заказанной вами услуги также появятся в кабинете гражданина и будут отправлены на вашу электронную почту.
Решение о назначении денежной компенсации за Пакунок малюка будет принято в течение 10 дней после проверки управлением социальной защиты реестра получателей Пакунка малюка.
В мирное время проверка осуществляется после 10, 20 и 30 числа каждого месяца. Средства выплачиваются на специальную карточку Пакунок малюка в течение 30-45 дней.
Важно отметить, услуга Денежная компенсация стоимости помощи Пакунок малюка в период военного положения онлайн недоступна.
Поэтому чтобы получить денежную компенсацию или сам Пакунок малюка, родителям необходимо лично обращаться в центр социальной защиты населения.
Чтобы получить деньги или пакет, один из родителей должен подать в центр предоставления административных услуг (карта работающих ЦПАУ) или исполнительный орган сельского, поселкового совета следующие документы:
- заявление;
- копию свидетельства о рождении;
- справку из роддома о неполучении Пакунка малюка.