Декабрь, 21 в 17:12

В Одесской области разоблачили мужчину, который притворялся многодетным отцом, чтобы незаконно пересечь границу.

В пункте пропуска Рени 35-летний гражданин Украины предъявил свидетельства о рождении на троих детей.

— Как оказалось, документ дочери путешественника — настоящий, а свидетельства ее младших братьев-близнецов — высококачественная фальшивка, распознать которую удалось с помощью технических средств пограничного контроля, — сообщили в Госпогранслужбе.

Мужчина признался, что документы на вымышленных сыновей приобрел у знакомого за $3 тыс., а дочь осталась в Украине с дедушкой.

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Об этом факте пограничники сообщили сотрудникам Нацполиции, решается вопрос о начале уголовного производства за использование заведомо подложных документов (ст. 358 УКУ).

Ранее мы писали, что украинские правоохранители ликвидировали каналы побега за границу уклонистов от военной службы.

По данным СБУ, организаторы одной из схем предлагали людям, подлежащим мобилизации, выехать за границу под видом волонтеров или попытаться сбежать вне контрольно-пропускных пунктов.