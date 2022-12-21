Грудень, 21 в 17:12

На Одещині викрили чоловіка, який вдавав багатодітного батька, щоб незаконно перетнути кордон.

У пункті пропуску Рені 35-річний громадянин України пред’явив свідоцтва про народження на трьох дітей.

– Як виявилося, документ доньки мандрівника – справжній, а свідоцтва її молодших братиків-близнюків – високоякісна фальшивка, розпізнати яку вдалося за допомогою технічних засобів прикордонного контролю, – повідомили у Держприкордонслужбі.

Чоловік зізнався, що документи на вигаданих синів придбав у знайомого за $3 тис., а дочка залишилась в Україні з дідусем.

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Про цей факт прикордонники повідомили співробітникам Нацполіції, вирішується питання щодо початку кримінального провадження за використання завідомо підроблених документів (ст. 358 ККУ).

Раніше ми писали, що українські правоохоронці ліквідували канали втечі за кордон ухилянтів від військової служби.

За даними СБУ, організатори однієї зі схем пропонували людям, які підлягають мобілізації, виїхати за кордон під виглядом волонтерів або спробувати втекти поза контрольно-пропускними пунктами.