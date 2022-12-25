В Украине хотят дважды поднимать тарифы на воду в 2023 году – в каких областях
В Украине планируют вдвое поднимать тарифы на холодную воду и водоотвод в течение следующего года.
Об этом говорится в проекте постановления Национальной комиссии, осуществляющем государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
В частности, первое повышение цен запланировано с 1 января, а второе – с июля 2023 года. Согласно проекту постановления, новые тарифы должны быть приняты 27 декабря.
Где планируют установить новые цены на водоснабжение:
Киевводоканал – 39,28 грн (21,69/17,59);
Харьковводоканал – 24,52 грн (13,36/7,07);
Львовводоканал – 29,12 грн (19,44/9,68);
Днепроводоканал – 37,36 грн (22,57/14,79);
Полтававодоканал – 42,13 грн (22,24 грн/куб/19,88 грн/куб);
Днепро-Кировоград (Кропивницкий) – 54,22 грн (30,19/24,036);
Водоканал в Ужгороде – 50,27 грн (30,75/19,51);
Житомирводоканал – 51,80 грн (24,97/26,83);
Инфоксводоканал (Одесса) – 42,24 грн (21,94/20,28);
Херсонский водоканал – 30,67 грн (15,78/14,91);
Ровнооблводоканал – 41,86 грн (22,29/19,57);
Черниговводоканал – 39,816 грн (19,82/19,99);
Черкассыводоканал – 34,94 грн (18,73/16,21);
Иванофранковскводоэкотехпром — 31,29 грн (14,50/16,78);
Хмельницкводоканал – 31,17 грн (16,03/15,62);
Днепро-Западный Донбасс – 46,74 грн;
Луцкводоканал – 31,73 грн (13,76/ 17,96);
Запорожский водоканал – 33,85 грн (21,05/12,80);
Винницаоблводоканал – 37,29 грн (24,57/12,72);
Черновцыводоканал – 30,63 грн (20,95/9,68);
Тернопольводоканал – 44,46 грн (21/23,46);
Горводоканал СМ (Сумы) – 36,01 грн (18,06/17,95);
Николаевводоканал – 34,04 грн (14,61/13,76).
Однако тарифы на воду не планируют пересматривать в прифронтовых регионах или областях, сильно пострадавших от боевых действий. В частности, речь идет о Харьковской, Николаевской и Херсонской областях.