В Украине хотят дважды поднимать тарифы на воду в 2023 году – в каких областях

Декабрь, 25 в 16:13

В Украине планируют вдвое поднимать тарифы на холодную воду и водоотвод в течение следующего года.

Об этом говорится в проекте постановления Национальной комиссии, осуществляющем государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В частности, первое повышение цен запланировано с 1 января, а второе – с июля 2023 года. Согласно проекту постановления, новые тарифы должны быть приняты 27 декабря.

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Где планируют установить новые цены на водоснабжение:

Киевводоканал – 39,28 грн (21,69/17,59);

Харьковводоканал – 24,52 грн (13,36/7,07);

Львовводоканал – 29,12 грн (19,44/9,68);

Днепроводоканал – 37,36 грн (22,57/14,79);

Полтававодоканал – 42,13 грн (22,24 грн/куб/19,88 грн/куб);

Днепро-Кировоград (Кропивницкий) – 54,22 грн (30,19/24,036);

Водоканал в Ужгороде – 50,27 грн (30,75/19,51);

Житомирводоканал – 51,80 грн (24,97/26,83);

Инфоксводоканал (Одесса) – 42,24 грн (21,94/20,28);

Херсонский водоканал – 30,67 грн (15,78/14,91);

Ровнооблводоканал – 41,86 грн (22,29/19,57);

Черниговводоканал – 39,816 грн (19,82/19,99);

Черкассыводоканал – 34,94 грн (18,73/16,21);

Иванофранковскводоэкотехпром — 31,29 грн (14,50/16,78);

Хмельницкводоканал – 31,17 грн (16,03/15,62);

Днепро-Западный Донбасс – 46,74 грн;

Луцкводоканал – 31,73 грн (13,76/ 17,96);

Запорожский водоканал – 33,85 грн (21,05/12,80);

Винницаоблводоканал – 37,29 грн (24,57/12,72);

Черновцыводоканал – 30,63 грн (20,95/9,68);

Тернопольводоканал – 44,46 грн (21/23,46);

Горводоканал СМ (Сумы) – 36,01 грн (18,06/17,95);

Николаевводоканал – 34,04 грн (14,61/13,76).

Однако тарифы на воду не планируют пересматривать в прифронтовых регионах или областях, сильно пострадавших от боевых действий. В частности, речь идет о Харьковской, Николаевской и Херсонской областях.