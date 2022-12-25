В Україні хочуть двічі піднімати тарифи на воду в 2023 році – в яких областях

Грудень, 25 в 16:13

В Україні планують вдвічі піднімати тарифи на холодну воду та водовідведення протягом наступного року.

Про це йдеться у проєкті постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Зокрема, перше підвищення цін заплановане з 1 січня, а друге – з липня 2023 року. Згідно з проєктом постанови, нові тарифи мають ухвалити 27 грудня.

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Де планують встановити нові ціни на водопостачання:

Київводоканал – 39,28 грн (21,69/17,59);

Харківводоканал – 24,52 грн (13,36/7,07);

Львівводоканал – 29,12 грн (19,44/9,68);

Дніпроводоканал – 37,36 грн (22,57/14,79);

Полтававодоканал – 42,13 грн (22,24 грн/куб/19,88 грн/куб);

Дніпро-Кіровоград (Кропивницький) – 54,22 грн (30,19/24,036);

Водоканал в Ужгороді – 50,27 грн (30,75/19,51);

Житомирводоканал – 51,80 грн (24,97/26,83);

Інфоксводоканал (Одеса) – 42,24 грн (21,94/20,28);

Херсонський водоканал – 30,67 грн (15,78/14,91);

Рівнеоблводоканал – 41,86 грн (22,29/19,57);

Чернігівводоканал – 39,816 грн (19,82/19,99);

Черкасиводоканал – 34,94 грн (18,73/16,21);

Іванофранківськводоекотехпром – 31,29 грн (14,50/16,78);

Хмельницькводоканал – 31,17 грн (16,03/15,62);

Дніпро-Західний Донбас – 46,74 грн;

Луцькводоканал – 31,73 грн (13,76/ 17,96);

Запорізький водоканал – 33,85 грн (21,05/12,80);

Вінницяоблводоканал – 37,29 грн (24,57/12,72);

Чернівціводоканал – 30,63 грн (20,95/9,68);

Тернопільводоканал – 44,46 грн (21/23,46);

Міськводоканал СМ (Суми) – 36,01 грн (18,06/17,95);

Миколаївводоканал – 34,04 грн (14,61/13,76).

Проте тарифи на воду не планують переглядати у прифронтових регіонах чи областях, які дуже постраждали від бойових дій. Зокрема, йдеться про Харківську, Миколаївську та Херсонську області.