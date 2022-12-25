В Україні хочуть двічі піднімати тарифи на воду в 2023 році – в яких областях
В Україні планують вдвічі піднімати тарифи на холодну воду та водовідведення протягом наступного року.
Про це йдеться у проєкті постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Зокрема, перше підвищення цін заплановане з 1 січня, а друге – з липня 2023 року. Згідно з проєктом постанови, нові тарифи мають ухвалити 27 грудня.
Де планують встановити нові ціни на водопостачання:
Київводоканал – 39,28 грн (21,69/17,59);
Харківводоканал – 24,52 грн (13,36/7,07);
Львівводоканал – 29,12 грн (19,44/9,68);
Дніпроводоканал – 37,36 грн (22,57/14,79);
Полтававодоканал – 42,13 грн (22,24 грн/куб/19,88 грн/куб);
Дніпро-Кіровоград (Кропивницький) – 54,22 грн (30,19/24,036);
Водоканал в Ужгороді – 50,27 грн (30,75/19,51);
Житомирводоканал – 51,80 грн (24,97/26,83);
Інфоксводоканал (Одеса) – 42,24 грн (21,94/20,28);
Херсонський водоканал – 30,67 грн (15,78/14,91);
Рівнеоблводоканал – 41,86 грн (22,29/19,57);
Чернігівводоканал – 39,816 грн (19,82/19,99);
Черкасиводоканал – 34,94 грн (18,73/16,21);
Іванофранківськводоекотехпром – 31,29 грн (14,50/16,78);
Хмельницькводоканал – 31,17 грн (16,03/15,62);
Дніпро-Західний Донбас – 46,74 грн;
Луцькводоканал – 31,73 грн (13,76/ 17,96);
Запорізький водоканал – 33,85 грн (21,05/12,80);
Вінницяоблводоканал – 37,29 грн (24,57/12,72);
Чернівціводоканал – 30,63 грн (20,95/9,68);
Тернопільводоканал – 44,46 грн (21/23,46);
Міськводоканал СМ (Суми) – 36,01 грн (18,06/17,95);
Миколаївводоканал – 34,04 грн (14,61/13,76).
Проте тарифи на воду не планують переглядати у прифронтових регіонах чи областях, які дуже постраждали від бойових дій. Зокрема, йдеться про Харківську, Миколаївську та Херсонську області.